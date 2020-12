Nonostante una profondità della rosa invidiabile, la Juventus manca di alternative importanti in alcuni ruoli. Lo si è visto infatti in queste ultime partite, soprattutto nel momento in cui si è iniziato a giocare ogni tre giorni. Contro l'Atalanta ad esempio è mancato evidentemente l'apporto di Cristiano Ronaldo e Morata, apparsi in condizione fisica precaria. Allo stesso tempo Pirlo ha deciso di schierare Dybala solo nei minuti finale del match. Inoltre il tecnico bianconero non considera l'argentino una vera e propria punta ma più un trequartista. Sarebbe quindi risultata utile un'alternativa in avanti per far rifiatare i vari CR7 e Morata.

Per questo è probabile che a gennaio possa esserci un innesto nel settore avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il preferito sembra essere Arkadius Milik. L'ex Ajax infatti sarebbe considerato il centravanti ideale in rapporto qualità-prezzo. Inoltre dalla sua c'è anche l'età, a 26 anni rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. Inoltre, essendo in scadenza a giugno 2021, potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso.

Milik potrebbe arrivare già a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe decisa a regalare a Pirlo un'altra punta. Non è un caso infatti che il tecnico bianconero la scorsa stagione abbia chiesto Moise Kean, che poi si è trasferito in prestito al Paris Saint Germain. Probabile che l'investimento nel settore avanzato sia solo rimandato a gennaio.

Sono due i nomi accostati alla Juventus, Oliver Giroud del Chelsea e Arkadius Milik del Napoli. Più probabile che possa lasciare la sua squadra la punta classe 1994. Il francese infatti si sta rivelando per gli inglesi un giocatore prezioso e sta raccogliendo molto minutaggio nelle ultime partite. Per l'ex Ajax invece la stagione non è mai iniziata se consideriamo che dalla scorsa estate è fuori rosa.

Potrebbe lasciare il Napoli per circa 18 milioni di euro ma sarebbe da escludere l'eventuale inserimento di contropartite tecniche. Si era parlato di un possibile scambio Milik-Bernardeschi. Attualmente però il Napoli ha abbondanza sugli esterni e non cercherebbe un ulteriore innesto.

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi potrebbe investire circa 18 milioni di euro per Arkadius Milik, magari chiedendo al Napoli la possibilità di dilazionare il pagamento.

Ci sarebbe già un'intesa sul contratto fra il giocatore e la società bianconera in quanto già prima dell'addio di Sarri si era parlato di un possibile approdo dell'ex Ajax alla Juventus. Potrebbe arrivare anche un centrocampista, soprattutto se si dovesse concretizzare la partenza di Sami Khedira. Difficile arrivare a gennaio a nomi importanti come Pogba e Locatelli, più probabile un investimento su un'occasione di mercato.