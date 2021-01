Uno dei reparti che l'Inter proverà a rinforzare nelle prossime sessioni di calciomercato è quello difensivo. Pare difficile che qualcosa possa essere fatto già a gennaio, visto che sono altri i reparti che necessitano di essere rinforzati nell'immediato. Ma per la prossima estate le cose cambieranno e uno dei giocatori che piace sempre al club meneghino è Nikola Milenkovic. Il centrale serbo è in uscita dalla Fiorentina per la prossima annata, soprattutto se il difensore non dovesse rinnovare il proprio contratto, attualmente in scadenza a giugno 2022.

Inter su Milenkovic

Il nome di Nikola Milenkovic potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato.

Il centrale serbo è in scadenza, come detto, a giugno 2022 e la Fiorentina, senza il rinnovo, lo cederà probabilmente per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno dopo. Il direttore sportivo, Pradé, nelle scorse settimane ha confermato come sarà inevitabile pensare ad una sua partenza, senza un accordo.

L'Inter avrebbe sempre gli occhi su di lui. I nerazzurri avevano chiesto informazioni sul suo conto già la scorsa estate ma, spaventati dalla richiesta hanno deciso di non affondare il colpo. Inoltre, il suo acquisto era legato alla possibile cessione di Milan Skriniar, che piaceva molto al Tottenham che, però, non si è spinto oltre una proposta di poco inferiore ai 30 milioni di euro. Il club meneghino, comunque, non sarebbe l'unico interessato a Nikola Milenkovic, visto che su di lui c'è anche il Milan, in cerca di un difensore che possa giocare sia al centro della difesa che come terzino destro.

Il classe 1997, nonostante le difficoltà dei viola in quest'annata, ha provato comunque a dare il proprio contributo avendo collezionato 15 presenze, mettendo a segno due reti.

La possibile trattativa

I rapporti tra Inter e Fiorentina sono ottimi e questo potrebbe facilitare la trattativa per Nikola Milenkovic. La valutazione, comunque, resta importante, nonostante il centrale serbo sia in scadenza di contratto tra un anno e mezzo.

I viola, infatti, non lo lasceranno andare per una proposta inferiore ai 20-25 milioni di euro.

Nonostante una richiesta importante, le due società potrebbero anche trattare l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico. Un nome che piacerebbe al club di Commisso è quello di Roberto Gagliardini, visto che all'interno della rosa non sembra esserci un elemento con quelle caratteristiche.

La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro e con uno scambio l'Inter realizzerebbe anche una plusvalenza importante a bilancio.