La Juventus under 23 si sta rivelando un vero e proprio trampolino di lancio per molti giocatori bianconeri. Il tecnico Andrea Pirlo infatti in questa stagione ha attinto molto nella seconda squadra, soprattutto per i match di Coppa Italia. Hanno infatti esordito molti giocatori, in particolar modo Dragusin, Frabotta, Portanova, Fagioli, Di Pardo, Da Graca e Rafia. Proprio la punta tunisina è stato uno dei protagonisti del successo della Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa. Ha infatti realizzato il gol del 3 a 2 nei tempi supplementari, regalando la qualificazione ai quarti alla squadra bianconera.

Di recente l'ex Lione è stato protagonista di una lunga intervista.

Tanti gli argomenti affrontati, a partire dalla decisione di lasciare il Lione per trasferirsi nella Juventus under 23. Rafia non ha nascosto il fatto che gli sarebbe piaciuto affermarsi nella prima squadra di Lione, come fatto in passato da Benzema e Lacazette. Alla fine però ha deciso di cogliere l'opportunità Juventus, anche perché la società francese non sembrava propensa a lanciarlo in prima squadra. In ogni caso è soddisfatto della sua nuova esperienza professionale nell'under 23 bianconera. Hamza Rafia infatti dichiarato: "Il progetto bianconero mi ha permesso di confrontarmi con i più grandi".

La Juventus è una squadra fatta di campioni

Hamza Rafia ha parlato anche della sua esperienza alla Juventus under 23, sottolineando come il campionato di Serie C sia molto allenante e un buon trampolino di lancio per i giocatori.

Ha poi paragonato il progetto della seconda squadra bianconera a quello portato avanti da Barcellona e Real Madrid con le squadre B. Si è poi soffermato anche sulla possibilità avuta in queste settimane di allenarsi con la prima squadra. Ha infatti dichiarato: "La Juventus è una squadra eccezionale, sono tutti campioni, persone semplici e premurose".

La punta tunisina ha aggiunto che Giorgio Chiellini va spesso a trovare l'under 23 così come il suo gemello Claudio (team coordinator della Juventus under 23).

Allenarsi con la prima squadra della Juventus

Sulla possibilità di allenarsi insieme a Cristiano Ronaldo ha dichiarato: "Lui è un esempio, uno stimolo per il futuro, è molto motivante essere al suo fianco".

Sul modo di allenare di Pirlo ha invece sottolineato che è un tecnico che non parla molto ma quando lo fa tutti lo ascoltano. Hamza Rafia ha poi aggiunto: "Non deve urlare e dà davvero degli ottimi consigli". Si è poi soffermato sul fatto che è in contatto con Benzema, essendo molto amico del fratellino. In merito invece alla scelta di accettare la convocazione della nazionale tunisina, Rafia ha dichiarato: "La Tunisia mi ha contattato, stanno arrivano Coppa d'Africa e Mondiale, mi hanno dato questa opportunità e l'ho accettata. Adesso ho sette presenze ma devo restare umile".