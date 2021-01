La sconfitta contro l'Inter ha mostrato come la Juventus debba necessariamente rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Nel posticipo domenicale contro l'Inter, sia Rodrigo Bentancur che Adrien Rabiot sono stati sovrastati da Brozovic, Barella e Vidal e non è un caso che i gol dei nerazzurri siano arrivati proprio dalle mezzali. Per questo, in vista del Calciomercato estivo, la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un centrocampista di qualità. Il nome che più piace alla Juventus è quello di Paul Pogba, che nelle ultime partite sta mettendo in mostra tutto il suo talento con il Manchester United.

Nonostante la titolarità ritrovata nella squadra di Solskjaer, il centrocampista sembra destinato a lasciare l'Inghilterra il prossimo calciomercato estivo. Il contratto in scadenza a giugno 2022 e la volontà manifestata anche dall'agente del giocatore Mino Raiola di trovare una nuova sistemazione al suo assistito confermano il probabile addio di Pogba. La Juventus valuta l'investimento, con la speranza che gli inglesi possano diminuire le pretese economiche e che allo stesso tempo aprano ad un eventuale inserimento di contropartite tecniche.

La Juventus potrebbe investire su Paul Pogba in estate

La Juventus potrebbe decidere di tentare l'assalto a Pogba la prossima estate. Probabile, infatti, che gran parte del budget a disposizione della società bianconera possa essere destinato all'acquisto di un grande centrocampista.

D'altronde la brutta prestazione contro l'Inter dimostra i limiti dell'attuale mediana bianconera. Il Manchester United però attualmente chiede 60 milioni di euro per il nazionale francese. In estate il prezzo potrebbe diminuire, ma difficilmente sarà inferiore ai 50 milioni di euro. Per questo la Juventus proverà ad inserire delle contropartite tecniche gradite al Manchester United.

I nomi che potrebbero interessare alla società inglese sono quelli di Rabiot, Ramsey o Douglas Costa. Proprio il centrocampista offensivo brasiliano difficilmente sarà riscattato dal Bayern Monaco.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe inserire diverse contropartite tecniche per l'acquisto di Pogba. Possibile però che la società bianconera decida di vendere ad altri acquirenti i tre giocatori prima menzionati.

Così da arrivare ad una somma importante da presentare successivamente al Manchester United per l'acquisto del nazionale francese. Oltre ai vari Rabiot, Ramsey e Douglas Costa, potrebbe lasciare Torino la prossima stagione anche il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi. Fra l'altro si parla anche di una possibile partenza del nazionale italiano già a gennaio.