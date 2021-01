La Juventus lo scorso calciomercato estivo ha deciso di investire molto. Sono arrivati infatti Arthur Melo (nell'ambito dello scambio che ha portato Pjanic al Barcellona), McKennie, Morata e Chiesa. Quest'ultimi tre sono stati acquistati in prestito con un riscatto dilazionato nel tempo. Per acquistare definitivamente l'americano la Juventus dovrà investire circa 30 milioni di euro mentre per il nazionale italiano la spesa prevista è di 60 milioni di euro. Affari che dovranno concretizzarsi già a giugno 2021, con la Juventus che ha un obbligo di riscatto per l'americano e per il nazionale italiano.

Diversa invece è la situazione di Alvaro Morata. Lo spagnolo infatti è arrivato in prestito con diritto di riscatto. La Juventus ha pagato 10 milioni di euro per il primo anno di prestito e potrà riscattare la punta spagnola a giugno 2021 per una somma di circa 45 milioni di euro. Altra possibilità è un ulteriore pagamento di un anno di prestito (sempre a 10 milioni di euro) con l'eventuale riscatto a giugno 2022 per 35 milioni di euro. Probabile quindi che la società bianconera utilizzi la seconda possibilità, ovvero posticipo il suo acquisto all'estate 2022.

Possibili riscatti a fine stagione dei cartellini di McKennie e Chiesa

La Juventus a fine stagione riscatterà definitivamente McKennie dallo Schalke 04 e Chiesa dalla Fiorentina. Stessa cosa però potrebbe non succedere per Morata anche in considerazione del fatto che la Juventus dovrebbe spendere 45 milioni di euro per farlo diventare a tutti gli effetti un giocatore bianconero.

In una situazione economica difficile per il calcio, probabile che la Juventus 'prenda tempo' e decida di rinnovare il prestito di Morata con l'Atletico Madrid fino a giugno 2022. Anche perché la società spagnola vorrebbe i 45 milioni di euro nell'immediato, senza possibilità di dilazionare il pagamento della punta spagnola. Diverso è invece il discorso per McKennie e per Chiesa.

Soprattutto per il nazionale italiano la società bianconera avrebbe definito con la Fiorentina un pagamento spalmato su quattro anni.

Il mercato della Juventus

In ogni caso l'acquisto dei giocatori attualmente in prestito alla Juventus potrebbe essere finanziato da alcune cessioni. I principali indiziati a lasciare Torino la prossima estate sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi.

Partenze che potrebbe rimpinguare molte le casse bianconere. Il francese è valutato circa 30 milioni di euro, il gallese 25 milioni di euro mentre il nazionale italiano intorno ai 20 milioni. I primi due hanno mercato in Inghilterra. L'ex Psg piace in particolar modo all'Everton di Carlo Ancelotti. Riguardo a Bernardeschi, si parla di un interessamento di alcune società tedesche, su tutte l'Hertha Berlino.