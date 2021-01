La Juventus, oltre a valutare da vicino i principali giovani talenti del mercato, è sempre molto attenta alle occasioni a parametro zero. Soprattutto la prossima estate potrebbero essere molte le opportunità da valutare come possibili investimenti gratis dal punto di vista del cartellino. Da David Alaba a Sergio Ramos, fino ad arrivare ad Angel Di Maria: sono tanti i giocatori destinati a lasciare le rispettive società a titolo gratuito. Fra questi uno dei più apprezzati dalla Juventus è il centrocampista offensivo del Paris Saint Germain Angel Di Maria. Il classe 1988 sarebbe ritenuto dalla società bianconera il rinforzo ideale come trequartista offensivo, acquisto gradito probabilmente anche da Cristiano Ronaldo.

I due infatti hanno giocato insieme al Real Madrid, vincendo diversi trofei. Di Maria però prima di ufficializzare l'eventuale separazione dal Paris Saint Germain vorrebbe capire la volontà del nuovo tecnico Mauricio Pochettino. Se l'ex allenatore del Tottenham ritenesse l'argentino un elemento utile, Di Maria potrebbe considerare anche l'eventualità di firmare il rinnovo di contratto con il Paris Saint Germain.

Di Maria possibile obiettivo di mercato estivo

La Juventus starebbe valutando la possibilità di investire su Angel Di Maria la prossima estate. L'argentino, qualora dovesse liberarsi a parametro zero, sarebbe un'occasione di mercato. Il centrocampista offensivo va in scadenza di contratto a giugno 2021, attualmente non ci sarebbero i presupposti per un rinnovo di contratto con la società parigina.

Tutto dipenderà dalla volontà del tecnico Pochettino di voler tenere in squadra anche le prossime stagioni. In tal caso Di Maria potrebbe considerare un eventuale rinnovo di contratto. Di certo la possibilità Juventus potrebbe essere allettante per l'argentino, che si trasferirebbe in una società che lotta da anni per grandi traguardi. Di Maria non è l'unico giocatore seguito dalla Juventus come possibile acquisto a parametro zero per la prossima stagione.

Il mercato dei parametri zero

La Juventus starebbe osservando diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno 2021. Fra questi spicca anche il difensore-centrocampista David Alaba, che potrebbe lasciare a giugno il Bayern Monaco. Le offerte di rinnovo di contratto avanzate al giocatore dalla società bavarese sarebbero state respinte. Il nazionale austriaco vorrebbe un contratto di almeno quattro anni a 12 milioni di euro a stagione, somma alla quale il Bayern Monaco non sarebbe disposto ad arrivare.

Su Alaba ci sarebbe la Juventus ma anche altre società europee, su tutte Manchester City, Barcellona e Real Madrid.