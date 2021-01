La Juventus negli ultimi anni sta dimostrando di voler investire molto sui giovani. La scelta di lanciare il progetto under 23 nasce proprio con l'intento di valorizzare alla Continassa i talenti, così che possano diventare in futuro giocatori della prima squadra. Tale strategia di mercato continuerà anche durante questo Calciomercato invernale.

La Juventus infatti sarebbe vicinissima all'acquisto di Nicolò Rovella e Bryan Reynolds. I giocatori arriveranno a giugno 2021 e, sino a fine stagione, dovrebbero giocare in prestito rispettivamente al Genoa e al Benevento. Dovrebbe invece arrivare subito il talento francese del Nantes Abdoulaye Dabo, giocatore in grado di coprire tutta fascia sinistra classe 2001.

Il nuovo acquisto, che si definirebbe in prestito con diritto di riscatto, è considerato uno dei principali talenti del calcio francese. Si tratta di un giocatore duttile: può infatti giocare non solo come terzino o centrocampista di sinistra ma anche come trequartista.

La Juventus starebbe definendo l'acquisto di Dabo dal Nantes

La Juventus a giorni dovrebbe ufficializzare l'acquisto di Dabo dal Nantes. Il classe 2001 sarà un rinforzo per la Juventus Under 23 allenata dal Lamberto Zauli. Allo stesso tempo sarà osservato molto bene dal tecnico Andrea Pirlo, anche perché potrebbe risultare utile già in questa stagione ricca di impegni.

Già nel giro delle nazionali under francesi, Dabo si ispira molto al suo idolo Kanté, centrocampista del Chelsea e campione del mondo con la Francia.

Arriverebbe in prestito gratuito con diritto di riscatto.

Dabo è stato vicino alla Juventus nel 2017

Già in passato era stato vicino alla Juventus, si mise in mostra al Torneo di Montaigu con il Nantes nel 2017 tanto da attirare l'attenzione della società bianconera. I francesi respinsero un'offerta da 7 milioni di euro. Il talento è arrivato poi all'esordio in prima squadra nel campionato francese nel 2018 prima di ritornare nella quarta serie con la squadra B del Nantes.

L'opportunità di andare alla Juventus Under 23 sarebbe una grande occasione di riscatto per il centrocampista francese. Potrebbe raggiungere nella seconda squadra della Juventus un suo ex compagno al Nantes: si tratta del terzino Ntenda, acquistato la scorsa stagione dalla società bianconera.

A proposito di giovani, la Juventus potrebbe anche definire un altro acquisto, questa volta però per la prima squadra.

Si tratta di Gianluca Scamacca, punta in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. Potrebbe arrivare in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto.