Ultime ore di contrattazioni per la sessione di mercato di riparazione. Tra i club che potrebbero annunciare qualche nuovo acquisto c'è il Crotone, formazione ultima in classifica e reduce dalla sconfitta (0-3) maturata al termine dell'ultimo turno di campionato all'Ezio Scida. Un nome che sarebbe ormai prossimo a vestire la casacca rossoblù sarebbe Adam Ounas, calciatore in uscita dal Cagliari ma di proprietà del Napoli. Un elemento che potrebbe partire in chiusura di mercato è l'attaccante Emmanuel Riviere sul quale si sarebbe soffermato l'interesse dalla Spal.

Crotone, rinforzi in attacco

Dopo l'arrivo dei giorni scorsi di Samuel Di Carmine in prestito dall'Hellas Verona, il Crotone sarebbe pronto a mettere nero su bianco l'acquisizione in prestito dell'attaccante Adam Ounas, calciatore di proprietà del Napoli ma in forza da inizio torneo al Cagliari.

Per lui in questa stagione sono giunte solamente sette presenze, con poco feeling con l'ambiente sardo e con il tecnico Eusebio Di Francesco. Dopo alcuni giorni di riflessione la punta avrebbe ora deciso di accettare l'offerta dei calabresi e il trasferimento a Crotone con il via libera del Napoli e dello stesso club sardo.

Riviere, ci prova la Spal

Arrivato in estate come uno dei grandi acquisti del Crotone, l'attaccante Emmanuel Riviere potrebbe cambiare maglia in questa finestra di mercato. Per lui con il Crotone poche presenze e una rete, siglata nella gara di debutto al "Ferraris" in casa del Genoa, poi solamente spezzoni di gara e diversi infortuni. Ad interessarsi a lui sarebbe stata nelle ultime ore la Spal, squadra che starebbe ricercando rinforzi in attacco.

Il Crotone per cedere il calciatore a titolo definitivo avrebbe richiesto una cifra di circa 3 milioni di euro, ritenuta alta dalla compagine di Ferrara.

Crotone, le altre possibili operazioni

Nelle ultime ore di contrattazioni il Crotone potrebbe portare a segno l'acquisto di un difensore. Nei giorni scorsi a emergere era stato il nome di Sebastien De Maio, calciatore in uscita dall'Udinese ma corteggiato anche dal Genoa.

Un altro profilo che sarebbe gradito è quello di Agustín Rogel, calciatore di proprietà del Tolosa in Ligue 1. Sempre all'estero il Crotone avrebbe tentato l'affondo per l'esperto Jeffrey Bruma del Wolfsburg in Bundesliga che però avrebbe declinato l'offerta della dirigenza calabrese. A centrocampo rimane ancora tutto in divenire il possibile trasferimento di Jacopo Petriccione ad un'altra formazione.

Nei giorni scorsi il centrocampista è stato accostato a diverse formazioni come Spal, Benevento, Monza e Frosinone.