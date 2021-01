Dopo la vittoria ottenuta contro il Benevento di Pippo Inzaghi per 4-1, per il Crotone continuano gli allenamenti sul prato verde del centro sportivo "Antico borgo". La prossima giornata di Serie A vedrà il Crotone sfidare sabato 23 gennaio (ore 20:45) la Fiorentina.

Intanto la dirigenza rossoblu è alle prese con il Calciomercato e in queste ultime ore pare che il Torino abbia chiesto informazioni sul bomber dei calabresi Nwankwo Simy, chiesto dall'ex tecnico dei rossoblu Davide Nicola, arrivato da pochi giorni in granata. Intanto in entrata, sempre in attacco, il Crotone proverebbe a trattare il prestito del giovane attaccante del Milan Lorenzo Colombo.

Il Torino corteggia Simy

Nwankwo Simy è arrivato a vestire la maglia del Crotone nell'estate del 2016: centravanti forte fisicamente, abile nel gioco aereo grazie ai suoi 198cm, il nigeriano è il pilastro offensivo della squadra calabrese.

Nella scorsa stagione è stato uno degli artefici della promozione in Serie A dei rossoblu mettendo a segno 20 reti regalandosi il premio di capocannoniere della Serie B. In queste ultime ore pare però che il Torino si sia fatto avanti per portare in maglia granata (e alla corte dell'ex tecnico rossoblu Davide Nicola) l'attaccante che potrebbe far coppia con il "gallo" Belotti. Va detto però che difficilmente il Crotone lascerà partire il calciatore a gennaio.

Possibile innesto dal Milan

Pare intanto che il Direttore sportivo calabrese abbiamo chiesto informazioni al Milan sul giovane rossonero Lorenzo Colombo.

Il giocatore classe 2002 è un attaccante di grande forza fisica nonostante la giovane età. È cresciuto nelle giovanili del Milan e ha debuttato in prima squadra nel giugno 2020 nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, mentre il debutto in Serie A è arrivato a settembre contro il Bologna nella vittoria del Milan per 5-1. Il Crotone potrebbe essere interessato a chiedere in prestito il giovane attaccante e le parti sembrerebbero essere molto vicine.

Petriccione interessa alla Spal

Il centrocampista rossoblu Jacopo Petriccione sembrerebbe intanto in uscita: la squadra calabrese lo aveva acquistato dal Lecce negli ultimi giorni del mercato estivo.

Il centrocampista pare abbia già dato la sua disponibilità al trasferimento che lo riporterebbe nel campionato cadetto per vestire la maglia dello Spal in lotta per ritornare nel massimo campionato.