Prima gara del nuovo anno da dimenticare per il Crotone del tecnico Giovanni Stroppa. La formazione calabrese è uscita sconfitta (6-2) nell'anticipo della quindicesima giornata di Serie A dallo stadio "Giuseppe Meazza" contro l'Inter. Una gara che ha messo a nudo alcune carenze caratteriali e tecniche dei rossoblù che ora potrebbero attingere al mercato ricercando elementi che possano migliorare la squadra. Tra i nomi accostati agli squali ci sarebbe quello dell'attaccante Andrea Pinamonti, giovane di proprietà proprio dell'Inter. Sempre in entrata ma in ottica futura, il Crotone sarebbe tra le squadre interessate al giovane Franco Tongya in forza alla Juventus Under 23.

Crotone, si cercano rinforzi in attacco

Per rinforzare il reparto offensivo e concedere maggiori scelte al tecnico Giovanni Stroppa la società calabrese starebbe valutando la possibilità di acquistare l'attaccante Andrea Pinamonti, classe 1999, giovane dell'Inter che in questa prima parte di stagione con la squadra di Antonio Conte ha collezionato solamente due presenze. Sul calciatore nativo di Cles ci sarebbe però da registrare la concorrenza di un'altra squadra neopromossa come il Benevento. Già in estate Andrea Pinamonti era stato tra i profili accostati al Crotone senza che però si registrassero degli sviluppi su un eventuale trattativa tra le due società.

Un giovane di prospettiva per il Crotone

Un arrivo in Calabria di Andrea Pinamonti porterebbe, con ogni probabilità, alla cessione di uno degli attaccanti attualmente meno utilizzati dal Crotone.

Nei giorni scorsi erano circolate delle indiscrezioni su un possibile interessamento da parte del Monza per Luca Siligardi, mentre sempre in cadetteria, Salernitana, Cosenza e Lecce avrebbero messo gli occhi su Emmanuel Riviere. Già nel recente passato Crotone e Inter si sono rese protagoniste di alcune operazioni, con buoni rapporti emersi tra il direttore sportivo Giuseppe Ursino e l'ambiente societario nerazzurro.

Crotone, si guarda al futuro

Sempre rimanendo in tema di calciatori giovani e di prospettiva, il Crotone avrebbe soffermato le sue attenzioni sul centrocampista e all'occorrenza attaccante aggiunto Franco Tongya, calciatore in forza alla Juventus Under 23. Su di lui non ci sarebbe solamente la formazione calabrese ma anche altre società interessate come Empoli, ChievoVerona e Cremonese.

Cresciuto nel settore Primavera del club bianconero, per Franco Tongya sono giunte in questa stagione di Serie C nove presenze senza però riuscire ad andare a segno. L'eventuale acquisizione del giovane sarebbe da valutare in ottica futura con la possibilità che lo stesso rimanga fino a fine campionato con la Juventus Under 23.