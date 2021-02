Domani sera, martedì 2 febbraio, alle ore 20:45, andrà in scena allo stadio di San Siro il match Inter-Juventus, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Le due squadre si sono già affrontate recentemente in campionato, con i nerazzurri che hanno vinto per 2-0: il 17 gennaio andarono in rete l'ex Vidal e Barella, quindi la squadra di Andrea Pirlo cerca il pronto riscatto contro i rivali nerazzurri.

Quello della Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali di entrambe le squadre. Per la squadra nerazzurra è l'unico altro obiettivo rimasto (oltre al campionato), dopo l'eliminazione dall'Europa, mentre i bianconeri sono ancora in corsa in tutte e tre le competizioni.

La squadra di Conte arriva all'appuntamento dopo aver eliminato nei precedenti turni prima la Fiorentina e poi il Milan. La Juve invece ha affrontato prima il Genoa (battuto ai supplementari) negli ottavi e poi la Spal ai quarti.

La partita di ritorno si giocherà poi a Torino il 9 febbraio, sempre alle ore 20:45.

Assenze per Conte e Pirlo

L'Inter dovrà affrontare la sfida contro la Juventus senza quello che è il suo uomo più prolifico in attacco: Romelu Lukaku. Il belga è stato squalificato dopo l'accenno di rissa con Ibrahimovic nel derby dei quarti. Stessa sorte è toccata ad Hakimi, che risultava diffidato ed è stato ammonito nello scorso match col Milan.

Anche Pirlo dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori: Paulo Dybala. L'argentino ancora deve riprendersi dall'infortunio che lo ha costretto a saltare diverse partite.

Probabili formazioni: Sanchez e Kulusevski in attacco

Antonio Conte dovrebbe partire con il classico modulo del 3-5-2. In porta Handanovic, davanti a lui la solita difesa composta da Skriniar, Bastoni e De Vrij, che nella sfida di campionato contro il Benevento ha riposato a favore di Ranocchia. Sulle fasce tornano Young, preferito a Perisic, e Darmian.

A centrocampo ritorna Vidal, insieme a Barella e Brozovic, sempre più regista di questa Inter. In attacco Lautaro Martinez, che nei giorni scorsi ha rinnovato il suo contratto con l'Inter, e Alexis Sanchez. Prevista la panchina per Eriksen, che potrebbe rivelarsi molto utile a gara in corso, come è successo in occasione del derby.

Andrea Pirlo, invece, dovrebbe puntare sul 4-4-2.

In porta toccherà al veterano Buffon, con Bonucci e De Ligt in mezzo alla difesa (l'olandese sarebbe favorito su Chiellini), mentre sulle fasce spazio ad Alex Sandro e Cuadrado. Il centrocampo sarà formato da Chiesa, McKennie, Arthur e Bentancur. In attacco il solito Ronaldo sarà affiancato da Kulusevski. Probabile turno di riposo per Morata.