L'Inter avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Sergio Busquets per rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Secondo alcune indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, il Barcellona avrebbe necessità di ringiovanire la rosa e potrebbe decidere anche di cedere alcuni calciatori più rappresentativi per finanziare le prossime operazioni in arrivo. Una decisione in tal senso sarebbe presa, comunque, quando si completeranno le elezioni per il nuovo presidente azulgrana.

L'ingaggio di Busquets potrebbe 'spaventare' le acquirenti

Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 ma percepisce uno stipendio molto elevato: oltre 9 milioni di euro annui, che rappresenterebbero un problema non da poco per le squadre interessate ad acquisirne il cartellino.

L'Inter avrebbe ottimi contatti con il Barcellona dopo aver concluso, in estate, l'operazione che ha portato Arturo Vidal alla Pinetina e potrebbe decidere di intavolare una nuova trattativa a giugno. Sulle tracce del centrocampista spagnolo, inoltre, ci sarebbero anche Paris Saint Germain e Manchester United. I francesi, oltre al centrocampista, sarebbero interessati al colpo Lionel Messi.

Il prezzo del cartellino di Busquets sarebbe però un "affare" per le acquirenti, perché si potrebbe ingaggiare versando circa 10 milioni di euro nelle casse del Barcellona.

Il centrocampo dell'Inter potrebbe perdere Sensi

Antonio Conte avrebbe da tempo richiesto dei rinforzi a centrocampo, reparto che quest'anno è spesso penalizzato dagli infortuni occorsi a Matias Vecino e Stefano Sensi.

Proprio quest'ultimo, nuovamente fermo in infermeria per problemi muscolari, sarebbe potuto essere anche sacrificato durante la sessione invernale se fosse andato a buon fine un ulteriore discorso con la Roma. I due club, oltre alla trattativa Dzeko-Sanchez, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero parlato anche di un possibile scambio tra il centrocampista ex Sassuolo e Diawara.

Quest'ultimo, come dimostrano i numeri sulle presenze in campo, non sarebbe un profilo cardine nei tatticismi di Paulo Fonseca e sarebbe stato un possibile sostituto di Brozovic.

La società nerazzurra, però, vorrebbe cedere Sensi soltanto a titolo definitivo, dopo averlo ingaggiato versando circa 25 milioni di euro al Sassuolo. Il possibile addio del classe 1995 però potrebbe indurre i dirigenti meneghini ad approfondire il tentativo con il Barcellona per avere Busquets.

Lo spagnolo sarebbe molto importante per Conte, che già da tempo avrebbe richiesto anche profili calcisticamente più esperti per migliorare le prestazioni soprattutto nelle competizioni europee.