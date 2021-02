Giovedì 25 febbraio alle ore 21 si giocherà Milan-Stella Rossa, match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. L'incontro d'andata tra le due compagini, giocato allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado, è terminato col risultato di 2-2: al rigore trasformato da Hernandez e all'autogol di Pankov per i rossoneri hanno risposto Kanga (su rigore) e lo stesso Pankov allo scadere per i serbi. Le due formazioni si sono incontrate in cinque occasioni tra Europa League e Champions League, col Milan che è sempre uscito imbattuto dal terreno di gioco conquistando due vittorie e tre pareggi.

La partita verrà trasmessa in chiaro su TV8 e sulla piattaforma streaming NowTv.

Milan, Ibrahimovic potrebbe accomodarsi in panchina

Pioli e il suo Milan nell'incontro d'andata hanno perso l'ottima occasione di strappare una vittoria alla squadra di Stankovic, vedendosi agguantare il pareggio nei minuti conclusivi. Il risultato maturato in trasferta resta, tuttavia, pur sempre positivo in ottica qualificazione e il tecnico ex Inter potrebbe scegliere il 4-2-3-1 per affrontare i serbi, schierando Gigio Donnarumma in porta. Quartetto difensivo che avrà buone possibilità di essere formato da Kalulu e Theo Hernandez come terzini, mentre Romagnoli e Tomori si piazzeranno al centro della difesa. Linea mediana, invece, che potrebbe vedere come interpreti iniziali Tonali e Meitè.

Sulla trequarti di campo i titolati, con ogni probabilità, saranno Castillejo, Rebic e Krunic che agiranno dietro l'unica punta Leao, con Ibrahimovic pronto a subentrare a match in corso qualora l'allenatore lo ritenesse opportuno.

Stella Rossa, a San Siro per tentare l'impresa

Dejan Stankovic e la sua Stella Rossa saranno consapevoli che incontrare il Diavolo a San Siro non sarà affatto semplice, ancor più se saranno chiamati a vincere o pareggiare con almeno tre gol per passare il turno.

Per tentare l'impresa, il tecnico serbo potrebbe optare per il 3-4-3 con Borjan come estremo difensore. Terzetto arretrato che sarà composto da Pankov, Gajić e Degenek. Gli interpreti che andranno a schierarsi a centrocampo saranno presumibilmente Gobeljić e Falco come esterni, mentre Petrovic e Kanga si posizioneranno in mezzo. In attacco, infine, spazio a Falcinelli, Ivanic e Ben Nabouhane.

Le probabili formazioni di Milan-Stella Rossa:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Meitè, Castillejo, Rebic, Krunic, Leao (Ibrahimovic). Allenatore: Stefano Pioli.

Stella Rossa (3-4-3): Borjan, Pankov, Gajić, Degenek, Gobeljić, Petrovic, Kanga, Falco, Falcinelli, Ivanic, Ben Nabouhane. Allenatore: Dejan Stankovic.