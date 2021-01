Il futuro di Edin Dzeko sarà con ogni probabilità lontano dalla Roma. Il centravanti bosniaco ha rotto definitivamente con l'ambiente dopo la lite con il tecnico, Paulo Fonseca, che nella giornata del 27 gennaio si è rifiutato di reintegrarlo in gruppo facendolo allenare a parte. Proprio questo avrebbe fatto capire all'attaccante che ormai la sua avventura nella Capitale è definitivamente conclusa ed è meglio cercare un'alternativa, che risponderebbe al nome dell'Inter. I nerazzurri sono in cerca di una punta che faccia rifiatare sia Lukaku che Lautaro Martinez e i contatti sarebbero fitti in queste ore.

Possibile scambio tra Inter e Roma

Si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma, quello dell'Inter per Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco era stato ad un passo dai nerazzurri già nell'estate del 2019 quando il giocatore aveva un'intesa di massima, ma le due società non riuscirono a trovare un accordo e alla fine decise di rinnovare il proprio contratto. Anche in questa stagione l'attaccante ha dato il proprio contributo mettendo a segno sette reti in campionato, in quindici presenze, e una rete in Europa League. Tuttavia, dopo il derby di Roma perso contro la Lazio per 3-0 c'è stata la rottura definitiva.

Le due società avrebbero intensificato i contatti in queste ultime ore, come riportato dal noto esperto di Calciomercato, Alfredo Pedullà.

I due club avrebbero intavolato una trattativa che prevede uno scambio alla pari che vede coinvolto l'attaccante cileno, Alexis Sanchez. Un clamoroso dejavù visto che il Nino Maravilla arrivò a Milano nell'estate del 2019 proprio dopo che la trattativa per il Cigno di Sarajevo si arenò definitivamente. Come scrive il giornalista, l'Inter avrebbe aperto a questa ipotesi paventata dal club capitolino e i lavori sarebbero in corso per uno scambio last minute.

I benefici dell'operazione

L'operazione tra Inter e Roma con lo scambio tra Alexis Sanchez e Edin Dzeko porterebbe benefici ad entrambe le società. I primi benefici sarebbero in termini di bilancio, visto che entrambe potrebbero realizzare una plusvalenza importante, a meno che non si tratti di scambio di prestiti.

Inoltre, ci sarebbero benefici tecnici, visto che la Roma avrebbe a disposizione un attaccante che si sposerebbe bene con le richieste di Fonseca, anche perché ormai Dzeko e fuori dal progetto e, dunque, risolverebbe anche una grana non da poco. L'Inter, dal proprio canto, regalerebbe al proprio allenatore Antonio Conte il giocatore fortemente richiesto sia diciotto mesi fa, sia la scorsa estate, essendo visto come ideale alternativa a Lukaku e Lautaro Martinez, dato che può giocare sia come prima che come seconda punta.