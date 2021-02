Giuseppe Sannino ha deciso di tornare ad allenare in Grecia, più precisamente al Levadiakos. Il club milita in Souper Ligka Ellada 2 (Serie B greca), occupa la terza posizione e ha l'ambizione di tornare nella massima serie. Per Sannino si tratta di un ritorno dopo la breve esperienza a cavallo tra ottobre 2018 e gennaio 2019 in cui aveva raccolto, in 11 partite, due vittorie, sei sconfitte e tre pareggi.

Le altre esperienze di Sannino

L'allenatore 63enne, ex tra le altre di Palermo e Siena, può ormai considerarsi un autentico giramondo avendo avuto esperienze in Inghilterra (Watford), Grecia (Levadiakos appunto) e Ungheria (Honved).

Proprio nell'ultima esperienza in terra magiara, Sannino, aveva raccolto grandi consensi guidando la squadra di Budapest fino alla finale di coppa nazionale che però non ha potuto disputare in quanto aveva deciso di dimettersi per rientrare nella sua Varese durante il primo lockdown (marzo 2020) per stare vicino alla propria famiglia.

L'esordio del mister italiano è previsto per domenica 28 febbraio in casa contro il Gymnastikos Syllogos Apollon, compagine di Atene che occupa il nono posto, ma che ha due partite da recuperare. Per questa avventura Sannino si avvarrà ancora una volta della collaborazione di Stefano Albertoli, che già lo aveva accompagnato come vice nella precedente esperienza ellenica.

Gli altri italiani in terra ellenica

Sul suo profilo social, il tecnico ha ringraziato il presidente Kubotis, dicendosi onorato di tornare in grande club come il Levadiakos.

Con Sannino salgono a due i trainer italiani impegnati nei campionati ellenici; il Larisa (Serie A greca) è infatti guidato dall'ex bandiera del Cagliari Gianluca Festa. Curiosamente anche il tecnico sardo è alla sua seconda esperienza in Grecia dopo aver guidato lo stesso Larisa nel 2018/2019. Il suo ritorno finora non ha portato i frutti sperati, con appena due punti conquistati in sette partite e un triste ultimo posto a sette lunghezze dal Panaitolikos penultimo.

Nelle stagioni precedenti, tra i tecnici italiani che hanno allenato in Grecia, spiccano i nomi di Malesani e Stramaccioni (entrambi hanno guidato il Panathinaikos), ma soprattutto di Massimo Carrera, in grado di guidare nella scorsa stagione l'AEK di Atene fino alla finale di coppa (persa con l'Olimpiakos) e al terzo posto in campionato. Carrera è stato sollevato dal suo incarico nel club di Atene il 22 dicembre 2020 e attualmente allena l'ambizioso Bari del presidente De Laurentis in Serie C.

Nel 2014 anche Claudio Ranieri aveva tentato l'avventura in terra greca, guidando la nazionale maggiore ottenendo appena un punto in quattro match.