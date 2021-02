Quella di Joao Cancelo non è stata una prima stagione agevole al Manchester City, con qualche difficoltà di troppo nell'ambientarsi nello scacchiere tattico di Pep Guardiola. Proprio per questo motivo sembrava che il laterale portoghese potesse dire addio ai Citiziens dopo una sola stagione. Alla luce di ciò il giocatore sarebbe potuto essere coinvolto in un maxi scambio che avrebbe visto il suo ritorno all'Inter dopo due stagioni, con i nerazzurri che, però, attraverso il proprio amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avrebbero bloccato l'operazione dicendo di no, anche perché in quel ruolo ormai il club meneghino era coperto dall'arrivo di Achraf Hakimi, prelevato dal Real Madrid per 40 milioni di euro.

Marotta avrebbe detto no a Cancelo

Joao Cancelo sarebbe potuto tornare all'Inter la scorsa estate. Il laterale portoghese ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi nerazzurri, avendo avuto un ruolo da protagonista nella stagione 2017-2018, quella del ritorno in Champions League dopo oltre sei anni. A quell'epoca, a causa dei paletti del fair play finanziario, il club meneghino non hanno potuto riscattarlo dal Valencia per 38 milioni di euro e così il giocatore è tornato in Spagna per poi essere ceduto alla Juventus, che l'estate dopo, quella del 2018, lo ha ceduto al Manchester City.

Con i Citiziens qualche difficoltà di troppo, chiuso da Zinchenko e Walker, nella sua prima stagione e per questo motivo il club inglese sarebbe stato disposto a cederlo questa estate.

Come detto, i nerazzurri si sono opposti ad una maxi operazione che avrebbe coinvolto anche il Barcellona. Marotta ha puntato fortemente su Hakimi e per questo l'arrivo di Cancelo avrebbe provocato una concorrenza deleteria in quella zona di campo.

Il maxi scambio che sarebbe stato proposto

Joao Cancelo sarebbe dovuto entrare, secondo alcuni siti di calciomercato, in un maxi scambio che avrebbe coinvolto Manchester City, Barcellona e Inter.

I Citiziens, infatti, avrebbero scambiato il laterale portoghese con Semedo. In questo modo i blaugrana avrebbero avuto la contropartita tecnica giusta da girare ai nerazzurri per abbassare l'esborso economico per Lautaro Martinez, obiettivo numero uno del Barça. L'affare, però, non è mai decollato visto che Beppe Marotta avrebbe detto no al ritorno di Cancelo, soprattutto perché non aveva alcuna intenzione di privarsi del "Toro".

A testimonianza di ciò ci sono anche le trattative per il rinnovo di contratto che vanno avanti in queste settimane nonostante le difficoltà societarie. La fumata bianca dovrebbe arrivare la prossima estate con la rimozione della clausola rescissoria da 111 milioni di euro e cospicuo adeguamento dell'ingaggio per l'attaccante argentino.