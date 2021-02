Uno degli obiettivi dell'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato sarà sicuramente quello di rinforzare il reparto avanzato. I nerazzurri, infatti, hanno avuto qualche difficoltà in questa stagione soprattutto a livello numerico visto che solo Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno dato garanzie sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico. Alexis Sanchez spesso ha dovuto fare i conti con problemi fisici mentre Andrea Pinamonti non ha convinto a pieno Antonio Conte. Alla luce di ciò il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Nabil Fekir.

Inter su Fekir

Nonostante i problemi societari e il possibile addio di Suning, l'Inter avrebbe cominciato a sondare il terreno per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte nella prossima sessione estiva di calciomercato.

I nerazzurri vogliono rinforzare soprattutto il reparto avanzato e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Nabil Fekir, almeno stando a quanto riportato da Estadio Deportivo.

L'attaccante francese di origini algerine piace molto anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia come seconda punta che come esterno d'attacco, a seconda di come si schiererebbe la squadra nerazzurra. Fekir è in forza al Betis Siviglia, ma con la maglia del club spagnolo non ha confermato quanto di buono mostrato ai tempi del Lione. Anche in quest'annata il rendimento non è stato dei migliori, con sole due reti messe a segno e cinque assist in 21 presenze in Liga, mentre l'anno scorso in trentadue partite aveva realizzato sette reti e collezionato quattro assist.

Un rendimento che non ha ripagato l'investimento da 20 milioni di euro fatto poco meno di due anni fa per acquistarlo proprio dal Lione e anche per questo il Betis avrebbe aperto alla sua cessione visto che difficilmente si qualificherà ad una competizione europea.

La possibile proposta nerazzurra

Pur avendo aperto le porte a una sua possibile cessione, il Betis non sarebbe disposto a svendere Nabil Fekir.

Stando alle indiscrezioni, l'Inter potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica importante in uno scambio alla pari per convincere gli spagnoli e per evitare un esborso economico. Il giocatore in questione sarebbe Stefano Sensi, che ha una valutazione simile all'attaccante francese, intorno ai 20 milioni di euro. Il centrocampista non avrebbe del tutto convinto quest'anno, avendo dovuto fare i conti con diversi problemi fisici e non solo.

A questo punto cambiare squadra potrebbe servire per provare a ritrovare quella serenità in una nuova avventura.