Un Cosenza determinato riacchiappa la Reggina in rimonta, rimediando a due gol di svantaggio. Ottima reazione da parte della squadra rossoblu, dopo una prima mezzora da incubo. È 2-2 il risultato finale tra Cosenza-Reggina, con i gol siglati in apertura da Menez e Folorunsho per gli ospiti e di Trotta e Carretta per i padroni di casa.

Finisce quindi con un punto per parte il posticipo del lunedì in Serie B.

Cosenza Reggina, Menez stanco: segna ma provoca anche un rigore

Non riesce così a mister Baroni la terza vittoria consecutiva, la quinta da quando siede sulla panchina calabrese. L'allenatore della Reggina decide di rinunciare sia a bomber Denis che Montalto, tiene il francese Menez fino alla fine ma non fa i conti con il minutaggio limitato dell'ex Milan.

L'attaccante, incontenibile per larghi tratti della partita, ha perso lucidità con il trascorrere dei minuti e nel finale ha causato il rigore che ha portato il Cosenza sul pareggio.

Anche Occhiuzzi mastica amaro per la vittoria mancata, ma considerando come era cominciata la gara è un punto più che buono. Alla luce di questo pareggio, la Reggina sale a quota ventisei punti in classifica, mentre il Cosenza è quintultimo con ventitré punti.

Derby calabrese ricco di gol ed emozioni

La partita regala subito emozioni forti: dopo otto minuti di gioco Folorunsho viene fermato con le cattive da Corsi dentro l'area da rigore: l'arbitro vede tutto, indica il penalty e Menez, con grande lucidità, non fallisce. Reggina avanti 1-0, dunque. Per il Cosenza l'inizio è in salita ma il peggio deve ancora arrivare.

Ci pensa Folorunsho, questa volta, a siglare il gol del raddoppio per la Reggina: Rivas va via sulla corsia laterale destra, mette dentro per il compagno che a porta praticamente sguarnita fissa lo 0-2. Sembra fatta per la vittoria degli amaranto, anche se la partita è ancora lunghissima. I cosentini si innervosiscono dopo il gol subito e protestano con l'arbitro per un presunto fuorigioco.

La Reggina commette l'errore di sottovalutare la reazione rabbiosa dei padroni di casa, che accorciano le distanze poco prima della pausa. Il protagonista è Trotta, che si fa trovare al posto giusto al momento giusto e a porta vuota fa 2-1 concretizzando il cross di Gerbo.

Nella ripresa ancora Cosenza pericolosissimo con Trotta, che impegna Nicolas con un sinistro velenoso.

A pochi minuti dal triplice fischio finale Menez, in evidente riserva di energia, colpisce Mbagoku in area e l'arbitro fischia il rigore per i padroni di casa. Dagli undici metri c'è Carretta: la sua conclusione non è irresistibile, Nicolas intuisce ma non riesce ad opporsi. 2-2 e ulteriore brivido finale sull'iniziativa di Montalto, che sfiora il sorpasso in due occasioni. Ma il risultato del derby calabrese tra Cosenza e Reggina non cambia più.