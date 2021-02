La Juventus negli ultimi giorni è finita al centro della ribalta mediatica non solo per la disfatta in campionato contro il Napoli, ma anche per alcune vicende riguardanti i propri dirigenti. Lo scontro verbale fra il presidente Agnelli e l'allenatore dell'Inter Conte nella semifinale di ritorno di Coppa Italia è stato raccontato da gran parte dei giornali sportivi. Tensione che si è manifestata anche negli atteggiamenti di Paratici in Napoli-Juventus, dove ha offeso in maniera pesante uno degli arbitri del match dalla tribuna. E a proposito del direttore sportivo bianconero, nelle ultime ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha lanciato un'indiscrezione riguardo ad un suo eventuale addio alla Juventus a fine stagione.

Un addio che sarebbe necessario per rivedere alla Continassa Giuseppe Marotta.

Marotta potrebbe ritornare alla Juventus in caso di addio di Paratici

Il giornalista ha così dichiarato: "A giugno torna Marotta ma vuole l'addio di Paratici". Per Bargiggia quindi potrebbe definirsi un clamoroso ritorno del dirigente attualmente amministratore delegato dell'Inter. Ritorno che però si realizzerebbe ad una condizione: ovvero che Paratici non rinnovi il suo contratto con la Juventus e che quindi lasci la società bianconera. Ipotesi non così remota, considerando le tante voci di mercato che parlano di una scelta della Juventus di cambiare il proprio direttore sportivo dopo undici anni di esperienza professionale nella società bianconera. Per quanto riguarda Marotta, sarebbe un ritorno motivato soprattutto dalla situazione di incertezza intorno all'Inter.

Attualmente infatti non ci sono ancora novità sulla cessione della proprietà voluta dalla famiglia Suning. Le prossime settimane potrebbero essere decisive, di certo questa situazione potrebbe portare ad alcuni addii eccellenti in casa Inter, fra cui anche quello di Conte.

Antonio Conte potrebbe lasciare l'Inter

Il giornalista Filippo Grassia, in una recente intervista, ha parlato del possibile addio di Antonio Conte a fine stagione.

Una scelta che non dipende da motivi sportivi quanto di una volontà della sua famiglia di andare a vivere a Londra. Il giornalista ha infatti dichiarato: "So che a Conte e alla sua famiglia piacerebbe tornare a Londra, poi si vedrà. Si accontenterebbe di uscirne col 50% del contratto che ha fino a giugno 2022". Secondo Grassia, sarebbe stato individuato già il sostituto.

Tutto però passerà dall'arrivo del nuovo proprietario all'Inter. Ha infatti dichiarato: "Quando si concretizzerà poi l'arrivo di un nuovo padrone all'Inter, Allegri prenderebbe la via di Milano nerazzurra".