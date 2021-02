Tanto tuonò che non piovve. Alla fine Christian Eriksen è rimasto all'Inter anche nella sessione invernale di calciomercato, nonostante il suo addio sembrava fosse scontato. Ad alimentare i rumors su una sua partenza anche le dichiarazioni dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che a inizio gennaio aveva confermato come il centrocampista danese fosse praticamente fuori dal progetto. Proposte congrue al suo valore non sono arrivate e, inoltre, negli ultimi giorni il giocatore si è preso le prime rivincite sul campo. Non sono mancate, comunque, le offerte visto che - secondo alcune indiscrezioni - anche la Juventus avrebbe fatto un tentativo, così come la Roma.

La Juventus ci ha provato

Stando a quanto riportato da Il Giorno, una delle società che avrebbe fatto un tentativo per Christian Eriksen negli ultimi giorni di mercato sarebbe stata la Juventus. I bianconeri hanno provato a rinforzare il centrocampo, visto che quest'anno sembra mancare un elemento che alzi il tasso tecnico e che permetta a Andrea Pirlo anche di cambiare modulo, magari passando al 4-2-3-1. Qualche contatto ci sarebbe stato visto che è nota la stima del club torinese per il centrocampista danese. Anche nelle scorse settimane, infatti, si era parlato di sondaggi che, però, non si sono mai tramutati in offerte concrete.

Juve e non solo, visto che secondo il quotidiano anche la Roma avrebbe provato a chiedere il cartellino dell'ex Tottenham proponendo uno scambio alla pari con Edin Dzeko, anche con la formula del prestito.

Il rifiuto dell'Inter è stato immediato e per questo motivo i giallorossi hanno provato poi a intavolare l'affare con Alexis Sanchez, arrivando a una fumata nera a causa dei costi differenti a livello di ingaggio, al lordo. Su Eriksen non è escluso che la Juventus possa riprovarci la prossima estate, qualora il classe 1992 non dovesse trovare maggiore spazio in nerazzurro.

Il giocatore, intanto, è stato protagonista nei quarti di finale di coppa Italia segnando il gol vittoria nel derby contro il Milan e ha ben figurato anche nella sfida di campionato contro il Benevento.

La possibile trattativa

Qualora la Juventus dovesse rifarsi sotto in estate, comunque, l'Inter non si siederà tanto facilmente al tavolo delle trattative.

Cedere Christian Eriksen alla rivale di sempre, infatti, potrebbe rappresentare un autogol importante, a meno che le due società non possano intavolare uno scambio con un giocatore che, in questo momento, sembra essere più fuori che dentro dal progetto bianconero. Si tratterebbe di Paulo Dybala, che senza il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2022, dovrà per forza di cose essere ceduto per non rischiare di perderlo a parametro zero. Uno scambio alla pari potrebbe sistemare entrambi i bilanci in attesa di superare questa crisi economica che sta attanagliando anche il mondo del calcio, come vi abbiamo detto qualche settimana fa.