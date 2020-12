Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è sicuramente Paulo Dybala. Il fantasista argentino è in scadenza di contratto a giugno 2022 e le trattative per il rinnovo con la Juventus stentano a decollare. Per questo motivo i bianconeri, senza la firma, lo cederanno per non rischiare di perderlo a parametro zero. Su di lui avrebbe messo nuovamente gli occhi l'Inter, che già prima del suo trasferimento a Torino, quando militava nel Palermo, era stata molto vicina al suo acquisto. Inoltre, il classe 1993 è da sempre un pallino dell'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta.

L'Inter pensa a Dybala

Il nome di Paulo Dybala sarebbe sempre nei pensieri dell'Inter. I nerazzurri sono grandi estimatori del fantasista argentino e già nel 2015, quando esplose con la maglia del Palermo, erano stati vicini al suo acquisto. La Juventus, però, bruciò il club meneghino al foto finish acquistandolo per 40 milioni di euro, fortemente voluto dall'allora amministratore delegato dei bianconeri, Giuseppe Marotta, ora alla guida della dirigenza dell'Inter,

Le possibilità di vedere la Joya lontano dalla Juve la prossima estate crescono ogni giorno di più. Il giocatore, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e le trattative per il rinnovo stentano a decollare. Inoltre, l'argentino non sta attraversando un grande periodo di forma e questo non aiuta.

In questa stagione Dybala non sta trovando molto spazio, avendo collezionato sei presenze in campionato, senza mai andare in rete, a fronte di quattro presenze in Champions League, in cui ha messo a segno anche una rete.

La richiesta della Juventus

La Juventus, stando a quanto riportato da Fichajes.net e da Sportmediaset, potrebbe trattare la cessione di Paulo Dybala all'Inter se l'argentino non dovesse rinnovare il proprio contratto.

Ad un anno dalla scadenza, però, a risentirne sarà sicuramente la valutazione. I bianconeri, infatti, non potranno chiedere i 100 milioni di euro chiesti fino a due anni fa e per questo valutano la Joya intorno ai 60 milioni di euro.

Una cifra importante che l'Inter potrebbe ricavare anche dalla cessione di Lautaro Martinez, su cui ci sono Real Madrid, Barcellona e Manchester City.

In alternativa, per abbassare l'esborso economico, i nerazzurri sarebbero pronti ad inserire una contropartita tecnica. Il nome maggiormente candidato sarebbe quello di Christian Eriksen, sempre più ai margini dello scacchiere tattico di Antonio Conte e valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro anche se, continuando a non giocare, rischia di essere svalutato ulteriormente.