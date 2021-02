La Juventus nello scorso weekend ha raccolto una pesante sconfitta in campionato, anche se attutita dalla disfatta del Milan contro lo Spezia al Picco. Rimane però evidente la delusione fra i tifosi ma anche fra i giocatori. L'occasione di riscatto è però immediata, la squadra di Pirlo già da mercoledì 17 febbraio sarà impegnata in Champions League contro il Porto in terra lusitana. E' prevista infatti l'andata degli ottavi di finale, con il ritorno invece che si giocherà il 9 marzo all'Allianz Stadium di Torino. Soffermandoci però sulle prestazioni dei giocatori contro il Napoli, uno dei più deludenti, a detta di alcuni addetti ai lavori, è stato Rodrigo Bentancur.

Il centrocampista uruguaiano non è riuscito a dare un contributo nella fase offensiva della Juventus.

Proprio l'uruguaiano sui social spesso viene punzecchiato dai tifosi bianconeri, che si aspettano molto di più in termini di prestazioni. Di recente però il giocatore si è reso protagonista di un video di sensibilizzazione al rispetto nei confronti dei giocatori. Insieme ad alcuni suoi compagni di nazionale, ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi in cui li invita si a criticare ma non ad insultare verbalmente i giocatori.

Rodrigo Bentancur protagonista di un video contro gli insulti ai giocatori

Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur, insieme ad alcuni suoi compagni di nazionale (fra questi Godin, Suarez, Arambarri e Cavani), è stato parte di un video di sensibilizzazione al rispetto dei giocatori.

L'hashtag di riferimento è 'seamos responsables'. Il messaggio lanciato dai giocatori è stato quello che è giusto criticare ma non bisogna cadere negli insulti verbali. Ogni giocatore prima menzionato ha detto uno specifica frase e, tutte insieme, formavano un messaggio di sensibilizzazione. Quella pronunciata da Rodrigo Bentancur, dopo venti secondi del video (che dura 1 minuto e mezzo) è "Come tutti, anche noi miglioriamo con le critiche".

L'iniziativa nasce anche per cercare di stemperare il clima che spesso si crea sui social. In tanti gruppi o pagine a tema sport infatti gli utenti utilizzano a volte parole pesanti nei confronti dei giocatori, commenti che spesso cadono in veri e propri insulti verbali.

La stagione di Rodrigo Bentancur alla Juventus

Il centrocampista Rodrigo Bentancur fino ad adesso è stato uno dei più impiegati dal tecnico della Juventus Andrea Pirlo.

Sono infatti 19 le presenze in campionato, con due assist realizzati. Ha giocato anche sei partite in Champions League, 3 in Coppa Italia ed una in Supercoppa italiana. La Juventus si aspetta però il definitivo salto di qualità del giocatore, che ancora non è arrivato. Anche in questi primi mesi della stagione 2021-2022 il centrocampista non è riuscito ad avere continuità nelle prestazioni.