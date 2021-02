Un lutto ha recentemente colpito il calcio italiano, in particolar modo la Juventus e la Spal. È scomparso all'età di 87 anni Benito Boldi, terzino friulano che ha giocato tre stagioni nella Juventus. A confermare la notizia anche il giornalista sportivo di Sky Sport Alessandro Alciato, che gli ha dedicato un toccante pensiero su Twitter: "Se n'è andato un calciatore, un signore, un uomo elegante, una bella persona. Ha giocato nella Spal, nella Juventus, nel Catania, nel Cesena e nella Biellese. Grazie per quelle ultime parole, anche se non le ho potute sentire. Buon Viaggio, Benito Boldi. Tvb".

Terzino friulano, ha debuttato in Serie A nel 1954 con la maglia della Spal. Al termine della stagione la squadra ferrarese retrocedette e la Juventus decide di investirci. Una stagione in bianconero nel 1955-1956 in cui disputa appena quattro partite. L'anno dopo gioca di nuovo con la Spal, per far ritorno alla Juventus nel 1957. Altri due anni nella Juventus in cui conquista il campionato italiano (nel 1957-1958) ed una Coppa Italia nella stagione successiva.

La carriera da calciatore di Benito Boldi

L'esperienza alla Juventus, oltre a portare due trofei prestigiosi nella bacheca di Boldi, permette al giocatore friulano di instaurare una solida amicizia con l'asso bianconero di quegli anni insieme a Sivori, ovvero John Charles. L'ultima partita con la maglia della Juventus è stata il 'Derby della Mole' ed è datata 15 marzo 1959.

Un match che vide la netta sconfitta della squadra bianconera per 3 a 0 con tripletta per il Torino di Giuseppe Virgili. Nell'estate 1959 il trasferimento al Catania, dove ritrova oltre ai due ex compagni alla Spal (Guido Macor e Adelmo Prenna), anche suo fratello Luciano, anche lui un ex giocatore della squadra ferrarese. Disputa 25 partite con la maglia degli etnei senza realizzare gol.

La stagione successiva si trasferisce al Cesena, dove gioca due stagioni. 49 le partite giocate con la squadra romagnola, prima dell'esperienza professionale alla Biellese. Gioca ben sei stagioni con la società di Biella nelle quale disputa 152 presenze. Una carriera, quella di Benito Boldi, iniziata nel Pagnacco nel 1949, con la società friulana gioca fino al 1952 prima del trasferimento alla Spal.

Benito Boldi e l'amicizia con John Charles

Come dicevamo, Benito Boldi alla Juventus conobbe John Charles, con il quale nacque una bella amicizia. Il giocatore gallese è stato uno dei giocatori più importanti della storia bianconera. Vinse infatti tre campionati italiani con la Juventus (quello del 1957-1958 condiviso con Benito Boldi) e due Coppe Italia (nel 1958-1959 e nel 1959-1960).