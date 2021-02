Archiviate le due pesanti sconfitte contro Napoli in campionato e Porto in Champions League, è tempo per la Juventus di preparare la sfida di Serie A contro il Crotone. Il match è previsto lunedì 22 febbraio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La squadra di Pirlo proverà a riscattarsi dopo le recenti disfatte. A pesare evidentemente il tonfo in Champions League contro il Porto, non tanto per il risultato quanto per la prestazione non ideale dei giocatori della Juventus. Tanti addetti ai lavori infatti si sono scagliati contro il gioco offerto dai bianconeri, criticando anche l'aspetto motivazionale della squadra di Pirlo.

La partita contro il Crotone potrebbe riportare di nuovo quella serenità anche in previsione di un inizio di marzo ricco di impegni. Contro la squadra di Stroppa Pirlo dovrebbe ritrovare almeno per la panchina Aaron Ramsey e Paulo Dybala. Entrambi erano presenti anche nella trasferta di Oporto ma solo il gallese ha avuto occasione di giocare qualche minuto. L'argentino invece non era ancora pronto ma dovrebbe esserlo per la sfida contro il Crotone. Pirlo in avanti dovrebbe affidarsi a Cristiano Ronaldo e a Kulusevski mentre Stroppa agli acquisti di gennaio Ounas e Di Carmine.

Nella Juventus McKennie potrebbe giocare centrocampista centrale

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo dovrà tenere conto di diverse assenze nel match contro il Crotone.

Mancheranno Bonucci, Cuadrado, Chiellini e Arthur Melo, tutti infortunati. Non ci sarà neanche Adrien Rabiot, squalificato. In porta il titolare dovrebbe essere Buffon, difesa a quattro con Danilo sulla fascia destra, Demiral e De Ligt centrali e Alex Sandro sulla fascia sinistra. A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe giocare Federico Chiesa, centrale Bentancur e McKennie mentre Ramsey dovrebbe giocare sulla fascia sinistra.

Nel settore avanzato Kulusevski dovrebbe giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Panchina per Morata e Dybala, con l'argentino che potrebbe raccogliere un po' di minutaggio nel secondo tempo.

Nel Crotone a centrocampo dovrebbe giocare Petriccione

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa dovrebbe schierare un 4-3-1-2, non potrà contare sugli infortunati Benali e Cuomo.

In porta il titolare dovrebbe essere Cordaz, difesa a quattro con Rispoli terzino destro, Djidji e Golemic centrali e Reca sulla fascia sinistra. Centrocampo a tre con Petriccione regista supportato dalle mezzali Molina e Vulic. Messias dovrebbe giocare trequartista a supporto delle due punte Ounas e Di Carmine.

Le probabili formazioni di Juventus-Crotone

Juventus (4-4-2): Buffon - Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro - Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey - Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo

Crotone (4-3-1-2): Cordaz - Rispoli, Djidji, Golemic, Reca - Molina, Petriccione, Vulic - Messias - Ounas, Di Carmine. Allenatore Giovanni Stroppa.