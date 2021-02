Domenica 14 febbraio alle ore 20:45 ci sarà Inter-Lazio, match valido per il 22ª giornata di Serie A. I nerazzurri, durante la giornata precedente, hanno avuto la meglio allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Prandelli, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Perisic e Barella. I biancocelesti, invece, hanno ottenuto una vittoria casalinga di misura contro il Cagliari di Di Francesco, col risultato di 1-0 per merito della rete di Immobile.

Le statistiche tra le due squadre durante gli ultimi cinque match giocati in campionato, vedono perfetto equilibrio con due vittorie per parte ed un incontro terminato in parità.

Inter, da valutare le condizioni di Vidal

Mister Conte e la sua Inter mireranno ad ottenere il sesto risultato utile consecutivo in Serie A, sebbene la Lazio non sia tra le formazioni più agevoli da affrontare. Per fare bottino pieno, il tecnico ex Juventus potrebbe optare per il 3-5-2, con Handanovic come estremo difensore. I tre di difesa che partiranno dal primo minuto dovrebbero essere De Vrij, Bastoni e Skriniar. Il centrocampo, con ogni probabilità, avrà come interpreti iniziali Hakimi e Perisic che occuperanno le fasce, nel frattempo Gagliardini. Barella e Brozovic si andranno a piazzare al centro del reparto. Tandem offensivo che, ancora una volta, dovrebbe essere affidato a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Saranno da valutare le condizioni di Arturo Vidal che, qualora dovesse recuperare in tempo per il match, potrebbe prendere il posto di Gagliardini in mezzo al campo come titolare.

Lazio, out Luiz Felipe, Strakosha e Caicedo

Simone Inzaghi e la sua Lazio saranno costretti ad ottenere un risultato positivo in questo incontro, in modo da non perdere terreno nella zona Champions League. Per tentare di insediare i nerazzurri, il tecnico piacentino potrebbe scegliere lo speculare 3-5-2, con Reina a difesa dei pali. Terzetto arretrato che avrà buone possibilità di essere composto da Radu, Acerbi e Musacchio.

Gli interpreti iniziali a centrocampo, invece, dovrebbero essere Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva che faranno da scudo centrale, mentre sulle fasce si piazzeranno Lazzari e Marusic. In attacco spazio alla coppia Immobile-Correa. Ancora out Strakosha, Caicedo e Luiz Felipe.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio:

Inter (3-5-2): Handanovic, Bastoni, De Vrij, Skriniar, Hakimi, Gagliardini, Barella, Brozovic, Perisic, Lukaku, L.

Martinez. Allenatore: Antonio Conte.

Lazio (3-5-2): Reina, Musacchio, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Immobile, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.