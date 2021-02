La Juventus, oggi 20 febbraio, ha ripreso ad allenarsi in vista della gara contro il Crotone. Per questa partita i bianconeri avranno alcune assenze. Infatti, mancheranno Juan Cuadrado, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Adrien Rabiot e Arthur. I due difensori, il colombiano e il brasiliano sono infortunati, mentre il francese è squalificato. Dunque, Andrea Pirlo dovrà fare alcuni cambi e le rotazioni saranno forzate.

La buona notizia, però, arriva da Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus sta sempre meglio e non sente più dolore al ginocchio. Per questo motivo contro il Crotone sarà in panchina e probabilmente giocherà uno spezzone di partita.

Mentre la speranza di Arthur è di rientrare per i primi di marzo.

La Juventus ritrova Dybala

Paulo Dybala è vicino al rientro e questa è sicuramente una buona notizia per Andrea Pirlo. L'argentino è tornato in panchina contro il Porto, ma adesso è pronto per tornare in campo. Il suo rientro aiuterà senz'altro l'attacco della Juventus che ultimamente è un po' a secco di gol. Dybala, però, contro il Crotone entrerà eventualmente solo a gara in corso. Perciò dal primo minuto al fianco di Cristiano Ronaldo ci dovrebbe essere Dejan Kulusevski, anche perché Morata non è al top della forma.

L'obiettivo della Juventus è comunque quello di avere i giocatori al meglio per la sfida del 9 marzo contro il Porto. Questa partita sarà fondamentale per i bianconeri, visto che ci sarà da ribaltare il 2-1 dell'andata.

Pirlo costretto a fare dei cambi contro il Crotone

Andrea Pirlo, per la gara contro il Crotone, dovrà fare alcuni cambi forzati. Infatti, in difesa saranno assenti gli infortunati Chiellini, Bonucci e Cuadrado, tutti e tre ne avranno per una quindicina di giorni. La speranza è che possano tornare per la sfida del 9 marzo contro il Porto. Al loro posto ci saranno Merih Demiral, Matthijs De Ligt e Danilo.

Sull sinistra, invece, giocherà uno fra Alex Sandro e Gianluca Frabotta.

Anche a centrocampo ci saranno delle novità vista l'assenza di Adrien Rabiot, che risulta squalificato. Probabilmente al suo posto ci sarà Weston McKennie che affiancherà Rodrigo Bentancur. Sulle fasce, invece, toccherà a Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.

In ogni caso Andrea Pirlo scioglierà i dubbi di formazione tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio.

La Juventus, domani, si ritroverà alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. Al termine della seduta ci sarà la conferenza stampa di Andrea Pirlo che si terrà alle ore 14. In questa occasione, il tecnico della Juventus potrebbe dare qualche indicazione di formazione e magari fare il punto della situazione sugli infortunati.