La Juventus dopo un inizio di stagione difficile sembra aver ritrovato quella continuità che ha caratterizzato i successi bianconeri delle ultime stagioni. La squadra di Pirlo in queste partite ha dimostrato di saper costruire un efficace gioco offensivo. Allo stesso tempo sembra non aver perso solidità difensiva rispetto alle scorse stagioni, è infatti la migliore difesa della Serie A. Pirlo non ha potuto disporre contro la squadra di Fonseca di Dybala e Ramsey, che potrebbero rientrare contro l'Inter in Coppa Italia o al massimo in campionato contro il Napoli sabato 13 febbraio. Proprio il gallese nelle ultime ore è finito alla ribalta mediatica in merito alle indiscrezioni di mercato che lo stanno riguardando.

L'ex Arsenal a fine stagione potrebbe lasciare la Juventus, attualmente infatti Pirlo non lo considera un titolare. Per questo la società bianconera potrebbe decidere di monetizzare da una sua cessione. Il gallese ha mercato in Inghilterra, piace infatti al Tottenham. Secondo la stampa spagnola Mourinho sarebbe disposto ad offrire il cartellino di Lamela per arrivare a Ramsey.

Il Tottenham potrebbe offrire Lamela per Ramsey

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Tottenham in estate potrebbe decidere di investire su Aaron Ramsey. L'idea della società inglese è quella però di non offrire cash per il centrocampista gallese ma il cartellino del centrocampista offensivo Erik Lamela. Il giocatore argentino in questa stagione sta giocando poco, sono appena undici le presenze nel campionato inglese.

Due le partite giocate nella Carabao Cup con un gol realizzato mentre in Europa League ne ha disputate due. Con un contratto in scadenza a giugno 2022 e con un'evidente intenzione di non rinnovare il suo contratto con il Tottenham, potrebbe lasciare l'Inghilterra a fine stagione. Potrebbe quindi definirsi uno scambio alla pari Lamela-Ramsey, con Mourinho che avrebbe il centrocampista di qualità tanto desiderato e Pirlo il trequartista ideale per il suo 3-4-1-2.

Il mercato della Juventus

Tale indiscrezione di mercato però non trova conferme dalla stampa italiana. La Juventus infatti, qualora dovesse lasciar partire Aaron Ramsey, proverà a monetizzare dal suo cartellino. L'idea è quella di incassare almeno 20 milioni di euro, soldi che ritornerebbe utili per acquistare il centrocampista di qualità di cui necessità la rosa bianconera.

Altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus è Adrien Rabiot, che piace all'Everton di Carlo Ancelotti. Se si dovessero concretizzare entrambe le cessioni, la società bianconera potrebbe decidere di investire su Paul Pogba.