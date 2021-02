Ieri, martedì 9 febbraio, la Juventus ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo lo 0-0 contro l'Inter. Al termine della partita ci sono state diverse polemiche e non sono mancati attimi di tensione tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. L'attuale allenatore dell'Inter ha fatto un gestaccio rivolto non si capisce bene se verso la tribuna dell'Allianz Stadium o la panchina avversaria. Il video del dito medio di Conte ha fatto il giro del web. Il gesto dell'allenatore dell'Inter ha fatto infuriare i tifosi bianconeri. Infatti, Conte è un ex giocatore e tecnico della Juventus e i sostenitori della Vecchia Signora si aspettavano un atteggiamento diverso.

Inoltre, in molti non hanno perdonato il tecnico salentino per il suo passaggio in nerazzurro. Ma il dito medio di Conte rivolto verso la tribuna juventina è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo questo episodio i tifosi della Juventus sui social hanno chiesto la rimozione della stella del tecnico salentino dall'Allianz Stadium. Inoltre, sarebbe già spuntata una petizione su Change proprio per togliere questo riconoscimento ad Antonio Conte.

Nervi tesi dopo la Coppa Italia

Il finale di gara della partita tra la Juventus e l'Inter è stato piuttosto acceso e tra Andrea Agnelli e Antonio Conte ci sarebbe stata anche una discussione. Inoltre, a fine partita le telecamere hanno pizzicato il labiale del presidente bianconero: "Stai zitto, cog....".

Il tecnico dell'Inter avrebbe anche chiesto un chiarimento ad Andrea Agnelli dopo averne sentito le frasi provocatorie ed è stato necessario l'intervento di alcuni pacificatori. Anche i tifosi della Juventus non hanno preso bene l'atteggiamento di Conte ed è per questo che i sostenitori bianconeri hanno già messo in atto alcune azioni per cancellarlo dalla storia della Vecchia Signora.

La Juventus volta pagina

La Juventus oggi si sta godendo l'accesso alla finale di Coppa Italia. Per i bianconeri sarà la ventesima finale della Coppa nazionale. Per questo la gioia in Andrea Pirlo e nei suoi ragazzi era palpabile. Ma adesso, la Juventus deve già voltare pagina visto che sabato 13 febbraio sarà in programma la sfida contro il Napoli.

Per questa partita Andrea Pirlo farà qualche cambio di formazione, anche perché mercoledì 17 febbraio ci sarà la sfida contro il Porto in Champions League. Per questo motivo sarà importante fare alcune rotazioni per mantenere tutti al top della forma. Per la gara contro il Napoli resta da capire come stanno Arthur e Alvaro Morata che sono reduci da attacchi febbrili. Se entrambi staranno bene è possibile che entrambi contro il Napoli possano essere titolari. Dal primo minuto, sabato 13 febbraio, la Juventus dovrebbe schierare anche Weston McKennie e Federico Chiesa.