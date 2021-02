La Juventus nelle ultime stagioni ha dimostrato di investire soprattutto sui giovani. Non è un caso che gran parte del budget a disposizione sia stato speso per giocatori come De Ligt, Demiral, Romero (poi trasferitosi all'Atalanta) e Pellegrini. Senza contare gli acquisti nel 2020 di Kulusevski, McKennie, Arthur Melo e Chiesa. Strategia che potrebbe proseguire anche la prossima estate. La società bianconera infatti starebbe studiando rinforzi per centrocampo e settore offensivo. Piacciono Houssem Aouar e Manuel Locatelli, entrambi classe 1998. Per il settore offensivo invece la Juventus starebbe studiando l'evoluzione del talento danese della Sampdoria Mikkel Damsgaard.

Il classe 2000 infatti si sta mettendo in mostra con la squadra ligure, sia partendo dall'inizio che a gara in corso. Nelle ultimo match di campionato contro il Benevento il gol del pareggio della Sampdoria è nato proprio da una sua intuizione sulla fascia destra. Dotato di ottimo dribbling e velocità notevole, sarebbe seguito non solo dalla Juventus ma anche da Inter e Tottenham.

La Juventus sarebbe interessata a Mikkel Damsgaard

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe seguendo il centrocampista offensivo della Sampdoria Damsgaard. Il talento classe 2000 è una delle rivelazioni della Serie A e piace anche a Inter e Tottenham. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro ma se dovesse continuare a mantenere questa qualità nel rendimento, il suo prezzo potrebbe ulteriormente incrementare.

Le statistiche stagionali ci dicono che ha disputato fino ad adesso 20 partite con la Sampdoria realizzando 2 gol e fornendo 4 assist. Acquistato dalla Sampdoria la scorsa estate dal Nordsjaelland per circa 6,5 milioni di euro, il suo prezzo di mercato è praticamente triplicato. La sua crescita non è passata inosservata neanche in Danimarca. L'11 novembre 2020 infatti ha esordito con la nazionale del suo Paese.

Il mercato della Juventus

Damsgaard potrebbe essere un investimento interessante per la Juventus in vista della prossima stagione. Sarebbe infatti il giocatore ideale per il 4-4-2 di Andrea Pirlo in quanto può giocare su entrambe le fasce di centrocampo. Fra l'altro nella sua carriera professionale ha giocato anche come trequartista e come punta centrale.

Segnale evidente della sua incisività in zona offensiva. Il nazionale danese potrebbe arrivare soprattutto se dovesse partire Federico Bernardeschi. Il centrocampista offensivo italiano fatica a trovare continuità di rendimento nella Juventus e a fine stagione potrebbe lasciare Torino. La società bianconera potrebbe cercare di monetizzare il più possibile considerando la scadenza del suo contratto a giugno 2022 e il rischio quindi di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione.