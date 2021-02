La Lazio in questi giorni ha ufficializzato l'ingaggio di Carolina Morace come nuovo tecnico della squadre femminile. Per l'occasione era presente anche il presidente Claudio Lotito, che si è soffermato su diversi argomenti. Oltre alla questione rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, ha voluto elogiare la struttura organizzativa presente a Formello, sede degli allenamenti della Lazio. A tal riguardo il massimo dirigente ha dichiarato che si sente orgoglioso di rappresentare la Lazio anche per gli elogi ricevuti da alcuni giocatori, sorpresi dall'organizzazione nel centro allenamenti della Lazio.

Ha poi aggiunto: "Quale Milan e quale Juve mi ha detto un giocatore, qui siamo a un altro livello".

I principi che muovono la Lazio

Come dichiarato da Lotito, Formello permette a tutti, giocatori e staff, di potersi esprimere al 100%. Senso di appartenenza, orgoglio e onestà, sono questi i principi che muovono la Lazio. Il presidente della Lazio ha infatti voluto fare il riferimento all'episodio che ha coinvolto il giocatore Lazzari, che caduto in area avversaria ha ammesso che quel contatto non era sanzionabile con un fallo da rigore. Una situazione che ricorda quella avvenuta in passato a Klose quando era la punta della Lazio. Anche in quell'occasione il giocatore tedesco, in occasione di un intervento di un avversario in area, disse che non era un fallo da rigore.

La struttura organizzativa presente a Formello

Nel proseguire il discorso sull'organizzazione e sulla struttura societaria, Claudio Lotito si è così rivolto ai giornalisti presenti: "Quando deciderò di farvi fare una visita guidata vi renderete conto che quando uno entra a Formello entra in un tempio". Il massimo dirigente laziale si è poi soffermato anche sulla situazione rinnovo contrattuale di Simone Inzaghi.

Lotito ha dichiarato che c'è identità di vedute e volontà comune di proseguire insieme e che il ritardo sulla firma è solo per motivi di impegni per entrambi. Lotito ha portato un esempio rivelando che di recente è capitato di arrivare a Formello ma Inzaghi non era presente perché impegnato in conferenza stampa prima del match di campionato contro l'Atalanta.

Partita terminata 3 a 1 per la squadra laziale.

Gli obiettivi della Lazio

Claudio Lotito ha poi parlato di quali sono gli obiettivi della Lazio per i prossimi anni sottolineando: "Il progetto è far sì che la società abbia una credibilità internazionale". Il presidente ha ribadito poi l'importanza di lavorare tutti insieme, per raggiungere obiettivi comuni. Ha infatti aggiunto: "Questo è un gioco di squadra e l'unione fa la forza, tutti devono lavorare all'unisono".