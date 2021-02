Lo scorso calciomercato estivo uno dei giocatori più chiacchierati dal punto di vista delle trattative è stato Luis Suarez. La punta uruguaiana, dopo la vicenda passaporto europeo che ha coinvolto indirettamente la Juventus, si è trasferito all'Atletico Madrid, firmando un contratto fino a giugno 2022. Una scelta che alla lunga si è rivelata giusta per il centravanti uruguaiano, che ha trascinato al primo posto nel campionato spagnolo l'Atletico Madrid. La squadra di Simeone attualmente è in vetta in classifica e a metà stagione ha già dieci punti di vantaggio (con una partita in meno) su Barcellona e Real Madrid.

Il bilancio stagionale della punta uruguaiana attualmente è di 16 partite, 14 gol e 2 assist in campionato, 4 invece le presenze in Champions League senza gol, con possibilità però di rimpinguare il bottino già dall'andata degli ottavi di finale contro il Chelsea prevista il 23 febbraio.

Su Suarez si è soffermato il suo ex allenatore la Barcellona Ronald Koeman. In una recente intervista il tecnico olandese ha dichiarato che sarebbe stato preferibile un trasferimento di Suarez alla Juventus e non all'Atletico Madrid.

Ronald Koeman sul trasferimento di Luis Suarez all'Atletico Madrid

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman, in una recente intervista, ha dichiarato: "Sarebbe stato meglio se Luis Suarez avesse firmato per la Juventus e non per l'Atletico Madrid".

Parole motivate dal fatto che l'attaccante uruguaiano è rimasto a giocare nel campionato spagnolo e si sta rivelando un autentico trascinatore della squadra allenata da Diego Pablo Simeone. I suoi 14 gol in campionato testimoniano come il nazionale sudamericano sia ancora uno dei giocatori più decisivi del calcio europeo.

Proseguendo sull'argomento Suarez, Koeman ci ha tenuto a giustificare la scelta della sua società di cederlo considerando le difficoltà economiche del Barcellona: "Quel tipo di decisione dovevamo prenderla.

Era una scelta difficile ma era importante mostrare rispetto per il giocatore. In ogni caso sono ancora d’accordo con quello che abbiamo fatto in quel momento".

La Juventus in estate ha deciso di investire su Alvaro Morata

Luis Suarez in estate era sembrato essere fino a inizio settembre la prima scelta della Juventus, che poi però deciso di investire su Alvaro Morata per le difficoltà della punta uruguaiana a ottenere il passaporto comunitario.

La società bianconera infatti non poteva tesserare un altro giocatore extracomunitario dopo gli acquisti estivi di Weston McKennie e Arthur Melo.

In ogni caso la scelta di investire sulla punta spagnola si sta rivelando giusta per la Juventus. Il classe 1992 infatti sta contribuendo molto con i suoi gol. Sono state finora 15 le sue presenze nel campionato italiano, con quattro gol e sette assist realizzati. In Champions League invece ha disputato sei partite, segnando altrettanti gol e fornendo pure un assist. Inoltre ha giocato tre partite con due gol in Coppa Italia, oltre ad aver segnato una rete pure nella Supercoppa Italiana.