Sono state pubblicate le designazioni arbitrali per il weekend di Serie A. In questa ventitreesima giornata il piatto forte è ovviamente il derby dal sapore scudetto tra Milan e Inter, in programma domenica 21 febbraio alle ore 15. L'incontro è stato assegnato a uno degli arbitri di spicco a disposizione della Lega, ovvero Daniele Doveri, che sabato 13 febbraio ha arbitrato anche Napoli-Juventus, terminata con la vittoria su rigore dei padroni di casa con il punteggio di 1-0. Tra i match di cartello di un weekend molto interessante spicca anche Atalanta-Napoli di sabato 20 ore 18, affidata alla direzione di Di Bello.

Per la Juventus, impegnata nello scontro casalingo con il fanalino di coda Crotone, ci sarà Marini.

La designazione di Milan-Inter: i numeri di Daniele Doveri

Le designazioni arbitrali vedono quindi Daniele Doveri, uno dei fischietti migliori della nostra Serie A, arbitrare un derby che, per la prima volta dal 2011, ha un grosso peso specifico in chiave scudetto. In questa stagione il nativo di Volterra ha diretto undici gare di serie A, senza assegnare mai curiosamente un cartellino rosso. Per quanto riguarda le due squadre coinvolte, Doveri ha arbitrato il Milan solo in occasione della trasferta a Bologna del ventesimo turno, che ha visto i rossoneri prevalere per 2-1. Sono state già due le opportunità di incontro, invece, con l'Inter, diretta in occasione di altri big match.

Il primo è stato l'1-1 maturato nel settimo turno sul campo dell'Atalanta, il secondo la vittoria casalinga per 2-0 sulla Juventus. Per Doveri, arbitro di Serie A dalla stagione 2009/2010, si tratta del secondo derby milanese diretto in carriera. Il primo è stato nello scorso campionato, alla quarta giornata di andata, quando l'Inter passò in casa dei rivali per 2-0, con gol di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

Al VAR lo affiancherà Mariani.

Quali sono le designazioni arbitrali per le altre big?

Milan-Inter non è l'unico incontro di cartello della ventitreesima giornata. Sabato 20 alle ore 18 si gioca infatti anche Atalanta-Napoli, vitale per due squadre che cercano di rimanere a ridosso della zona Champions. A dirigere la contesa sarà in questo caso Marco Di Bello, che ha già incrociato le due squadre in altri big match, nel caso di entrambe contro la Roma.

Fabbri lo coadiuverà al VAR. Per la Juventus, che lunedì 22 incrocerà le armi con il Crotone, c'è Marini. Sarà invece Pairetto a fischiare in Benevento-Roma di domenica sera ore 20:45. L'ultima delle prime sette in classifica, la Lazio, sarà affidata a Massa nell'anticipo casalingo di sabato ore 15 contro la Sampdoria.

Tutte le designazioni della ventitreesima giornata di Serie A

Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata della nostra Serie A.

Fiorentina-Spezia, venerdì 19 febbraio ore 18:30, arbitro: Calvarese, VAR: Giacomelli

Cagliari-Torino, venerdì 19 febbraio ore 20:45, arbitro: Orsato, VAR: Mazzoleni

Lazio-Sampdoria, sabato 20 febbraio ore 15, arbitro: Massa, VAR: Di Paolo

Genoa-Verona, sabato 20 febbraio ore 18, arbitro: Marchetti, VAR: Valeri

Sassuolo-Bologna, sabato 20 febbraio ore 20:45, arbitro: La Penna, VAR: Nasca

Parma-Udinese, domenica 21 febbraio ore 12:30, arbitro: Irrati, VAR: Piccinini

Milan-Inter, domenica 21 febbraio ore 15, arbitro: Doveri, VAR: Mariani

Atalanta-Napoli, domenica 21 febbraio ore 18, arbitro: Di Bello, VAR: Fabbri

Benevento-Roma, domenica 21 febbraio ore 20:45, arbitro: Pairetto, VAR: Chiffi

Juventus-Crotone, lunedì 22 febbraio ore 20:45, arbitro: Marini, VAR: Banti