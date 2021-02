Mercoledì 3 febbraio alle ore 20:45 ci sarà Napoli-Atalanta, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. I partenopei, durante i quarti di finale, hanno avuto la meglio sullo Spezia di Italiano imponendosi per 4-2, grazie alle reti di Koulibaly, Politano, Elmas e Lozano, a cui hanno risposto inutilmente Gyasi e Acampora per gli spezzini. I nerazzurri, invece, hanno ottenuto bottino pieno contro la Lazio di S. Inzaghi, col risultato di 3-2 per merito dei goal di Miranchuk, Malinovsky e Djimsiti per la Dea, e di Acerbi e Muriqi per i biancocelesti.

La partita verrà trasmessa su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra le due compagini è fissato per mercoledì 10 febbraio alle ore 20:45.

Napoli, out Mertens

Gennaro Gattuso e il suo Napoli sono ben consci di dover affrontare la Dea senza poter fare affidamento sulle prestazioni di Mertens (infortunato) e Fabian Ruiz (ancora positivo al tampone per il Covid-19). Per battere i bergamaschi, il tecnico ex Milan potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Meret a difesa dei pali. Quartetto arretrato che avrà buone chance di essere formato da Di Lorenzo e Mario Rui come terzini, con Maksimovic e Koulibaly che si piazzeranno al centro del reparto. Linea mediana che, con tutta probabilità, sarà affidata alla coppia Demme-Bakayoko. Sulla trequarti campo, invece, gli interpreti iniziali dovrebbero essere Lozano, Zielinski e Insigne a supporto del vertice offensivo Osimhen.

Atalanta, ballottaggio Pessina-Malinovskyi

Mister Gasperini e la sua Atalanta, dopo la debacle interna con la Lazio in Serie A, vorranno tornare alla vittoria al più presto e il match coi partenopei sarebbe un'ottima occasione per ridare entusiasmo all'ambiente. Per insidiare il Napoli, il tecnico ex Inter potrebbe scegliere il 3-4-1-2, con Sportiello come estremo difensore.

I titolari in difesa dovrebbero essere, almeno inizialmente, Toloi, Romero e Djimsiti. Cerniera di centrocampo che, con ogni probabilità, sarà affidata a Maehle e Gosens come esterni, con De Roon e Freuler a far da scudo centrale. Sulla trequarti campo, invece, vi sarà il ballottaggio tra Malinovskyi e Pessina, col calciatore italiano classe '97 che pare avanti nelle gerarchie dell'allenatore.

Tandem offensivo che avrà buone chance di essere composto da Ilicic e Muriel.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello, Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle, Freuler, De Roon, Gosens, Pessina (Malinovskyi), Ilicic, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini.