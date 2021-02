Domenica 7 febbraio alle ore 15 si giocherà Milan-Crotone, match valido per la 21ª giornata di Serie A. I rossoneri, durante il 20° turno, hanno fatto bottino pieno nell'incontro in trasferta contro il Bologna di Mihajlović imponendosi per 2-1, grazie ai goal di Rebic e Kessiè (rigore) a cui ha inutilmente risposto l'ex Poli per i rossoblu. I calabri, invece, hanno subito una sconfitta casalinga per opera del Genoa di Ballardini, col risultato di 3-0 per merito di Czyborra e doppietta di Destro.

La partita sarà trasmessa su Sky Sport, e sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Milan, ballottaggio Saelemaekers-Castillejo sulla trequarti

Stefano Pioli ed il suo Milan si apprestano ad affrontare questo incontro casalingo con la voglia di portare a casa la sesta vittoria casalinga stagionale in campionato. Per difendere il primato in classifica, il tecnico ex Inter potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma a difesa dei pali. Gli interpreti difensivi iniziali dovrebbero essere Calabria e Theo Hernández come terzini, con Tomori e Romagnoli al centro. Sulla linea mediana, invece, assieme a Kessiè vi sarà il ballottaggio tra Tonali e Bennacer, col giocatore italiano che pare leggermente favorito. A trequarti di campo i titolari saranno, con ogni probabilità, Calhanoglu, Rebic ed uno tra Saelemaekers e Castillejo, col classe '99 belga che pare avanti nelle gerarchie dell'allenatore.

Il vertice offensivo, infine, avrà buone possibilità di essere affidato a Zlatan Ibrahimovic. Ancora out Kjaer, Gabbia e Brahim Diaz.

Crotone, ballottaggio Magallan-Golemic

Giovanni Stroppa ed il suo Crotone sono il fanalino di classifica con 12 punti ottenuti e saranno ben consci di dover tornare a fare punti al più presto per rimanere in Serie A anche la prossima stagione.

Per provare a ribaltare i pronostici di questo testa-coda, il tecnico lombardo potrebbe scegliere il 3-5-2, con Cordaz come estremo difensore. Terzetto arretrato che avrà buone possibilità di essere composto, almeno inizialmente, da Djidji, Marrone ed uno tra Magallán e Golemić, col calciatore albiceleste che pare avanti per una maglia. Cerniera di centrocampo che, con tutta probabilità, sarà formata da Benali, Zanellato e Vulic a far da filtro centrale, con Pedro Pereira e Reca che andranno a posizionarsi sulle fasce.

Tandem offensivo che vedrà presumibilmente come interpreti Simy e Di Carmine.

Le probabili formazioni di Milan-Crotone:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández, Tonali (Bennacer), Kessiè, Saelemaekers (Castillejo), Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Crotone (3-5-2): Cordaz, Djidji, Marrone, Magallán (Golemić), Pedro Pereira, Vulic, Benali, Zanellato, Reca, Simy, Di Carmine. Allenatore: Giovanni Stroppa.