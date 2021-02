L'inizio di febbraio sarà caratterizzato anche dalla disputa delle semifinali di Coppa Italia. Martedì 2 febbraio si giocherà la sfida fra Inter e Juventus, che avranno modo di incontrarsi di nuovo la settimana successiva per il match di ritorno. Per la squadra di Pirlo ci sarà quindi la possibilità di riscattare il tonfo in campionato contro in nerazzurri. Entrambi i tecnici non dovrebbero stravolgere le formazioni rispetto al campionato anche in considerazione della posta in palio. Per i nerazzurri potrebbe rientrare Brozovic nel ruolo di regista, a posto di Eriksen che ha giocato titolare nel match di campionato contro il Benevento.

Possibile riposo invece per Romelu Lukaku, uno dei più impiegati dal tecnico Antonio Conte nella prima parte della stagione. Al suo posto dovrebbe giocare Alexis Sanchez, pronto ad affiancare la punta argentina Lautaro Martinez. Per la Juventus invece giocherà forse Buffon mentre in difesa de Ligt dovrebbe sostituire Giorgio Chiellini. Rispetto all'ultima partita di campionato dovrebbe rientrare anche Kulusevski, che potrebbe essere la seconda punta in appoggio a Cristiano Ronaldo.

Alexis Sanchez dovrebbe giocare titolare insieme a Lautaro Martinez

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte dovrebbe confermare la difesa titolare, con Skriniar che potrebbe giocare insieme a De Vrij e Bastoni. A centrocampo possibile turno di riposo per Hakimi, che dovrebbe essere sostituito da Darmian, con Vidal, Brozovic e Barella che dovrebbero giocare sulla mediana centrale.

Ivan Perisic dovrebbe essere ancora preferito a Ashley Young sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato Alexis Sanchez dovrebbe sostituire Romelu Lukaku e giocare in appoggio a Lautaro Martinez.

Buffon, de Ligt e Kulusevski probabili titolari

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo dovrebbe schierare Gianluigi Buffon in porta, difesa a quattro formata da Cuadrado, Bonucci e De Ligt mentre sulla fascia sinistra possibile titolare Alex Sandro.

L'allenatore bianconero potrebbe quindi far riposare Danilo. A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe essere confermato McKennie, Arthur Melo e Bentancur al centro mentre sulla fascia sinistra il titolare dovrebbe essere Chiesa. Nel settore avanzato potrebbe riposare Morata, sostituito da Kulusevski. Lo svedese dovrebbe giocare insieme a Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Inter e Juventus:

Inter (3-5-2): Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic - Alexis Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte.

Juventus (4-4-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro - McKennie, Arthur Melo, Bentancur, Chiesa - Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.