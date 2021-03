In questi giorni, si è parlato molto di Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League. In molti si sono chiesti quale fosse l'umore di CR7 dopo la debacle contro il Porto. Il diretto interessato fino ad ora si era chiuso nel silenzio. Cristiano Ronaldo ha deciso però di parlare ai suoi tifosi, tramite un post su Instagram. CR7 è apparso più carico che mai adesso tutte le sue energie verranno riversati sui prossimi obiettivi della Juventus. Ronaldo è stato molto chiaro sottolineando che solo con il duro lavoro si ottengono i risultati: "La storia non si cancella, ma scrive ogni singolo giorno con resilienza, spirito di squadra e tanto duro lavoro".

Chi non capisce questo difficilmente raggiungerà la gloria: "Chi non lo capisce, non raggiungerà mai la gloria e il successo", ha scritto CR7.

Ronaldo carica la Juventus

Per la Juventus è stata una grossa delusione uscire dalla Champions League. Andrea Pirlo e i suoi ragazzi speravano di andare avanti ma questo non è accaduto; la stagione è ancora lunga e i bianconeri tenteranno la rimonta in campionato. Infatti, Cristiano Ronaldo ha voluto sottolineare che la Juventus pensa già ai prossimi impegni: "Siamo già focalizzati sul Cagliari, per la corsa al campionato, alla finale di Coppa Italia", ha scritto CR7 che poi ha aggiunto: "E a tutto ciò che possiamo ancora ottenere in questa stagione". Dunque, la Juventus e il suo numero 7 non hanno intenzione di abdicare e daranno battaglia.

Infatti, Ronaldo ha spiegato che non importa ma quante volte si cade, ma l'importante è come ci si rialza: "I veri campioni non si piegano mai". Inoltre, il fenomeno di Madeira ha sottolineato che il passato appartiene ai musei, ma per fortuna il calcio ha memoria e anche lui. Ronaldo è carico ed è pronto a rialzarsi con la maglia della Juventus a partire dal match del 14 marzo contro il Cagliari.

La Juventus pensa ai prossimi obiettivi

La Juventus il 14 marzo, tornerà in campo per affrontare il Cagliari. Per questa partita Andrea Pirlo ripartirà dalle sue certezze e in modo particolare da Cristiano Ronaldo. CR7 guiderà l'attacco bianconero e al suo fianco toccherà ad Alvaro Morata. Negli altri reparti invece ci sono ancora alcuni dubbi. Andrea Pirlo li risolverà nella seduta del 13 marzo e poi la squadra partirà per la Sardegna.

La Juventus per la gara contro il Cagliari non avrà a disposizione Paulo Dybala, Aaron Ramsey, Merih Demiral e Rodrigo Bentancur. Quest'ultimo è ancora positivo al Covid, mentre il numero 10 juventino dovrebbe tornare a disposizione della Juventus dopo la sosta di fine marzo. Dybala potrebbe tornare tra i convocati per il derby del 3 Aprile.