La Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo dovrebbe continuare la strategia di mercato avviata già la scorsa estate. Si punterà ai giovani di qualità, allo stesso tempo si continuerà ad alleggerire il monte ingaggi cedendo i giocatori over 30. Potrebbero non rinnovare il loro contratto Buffon e Chiellini, che vanno in scadenza a giugno 2021. Potrebbe partire anche Cristiano Ronaldo, per il portoghese si parla di un possibile ritorno al Manchester United o al Real Madrid.

La Juventus dovrebbe continuare ad investire sui giovani evitando di ingaggiare parametri zero. D'altronde gli arrivi negli ultimi anni di giocatori gratis come Adrien Rabiot e Aaron Ramsey non hanno portato benefici dal punto di vista sportivo ed economico.

Basti vedere l'ingaggio dei due centrocampisti, che passa ciascuno a stagione circa 7 milioni di euri netti. La Juventus quindi dovrebbe prendere come punto di riferimento il Bayern Monaco, che negli ultimi anni ha speso somme importanti solamente per giocatori under 25.

Il modello Bayern Monaco come riferimento della Juventus

Niente ingaggi pesanti e spazio ai giovani. Sembra questa la nuova filosofia della Juventus per i prossimi anni. La società bianconera infatti potrebbe prendere come riferimento il Bayern Monaco, che grazie alla programmazione e ad acquisti mirati è riuscita a costruire una rosa forte e giovane. Dal 2017 fino ad oggi la Juventus ha speso sul mercato più di 700 milioni di euro, investimenti che non sono serviti evidentemente a raggiungere l'obiettivo Champions League.

Anzi, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, si è assistito ad una Juventus mai competitiva per la vittoria finale. Dopo i quarti di finale conquistati nella stagione 2018-2019, nelle ultime due la squadra bianconera non è andata oltre gli ottavi di finale nella massima competizione europea. Da qui la decisione di dare abbattere i costi favorendo la valorizzazione dei giovani.

Gli investimenti nelle giovanili

Nelle ultime stagioni la Juventus ha investito molto anche nel settore giovanile, lanciando anche l'under 23 in Serie C. Solo a gennaio 2021 sono arrivati il difensore De Marino, i centrocampisti Dabo, Aké e Compagnon e la punta Pecorino. Sempre durante il calciomercato invernale è stato ufficializzato anche l'acquisto del centrocampista classe 2001 del Genoa Nicolò Rovella.

Il nazionale under 21 italiano arriverà a Torino da giugno 2022.

Il mercato della Juventus

Non è un caso che negli ultimi mesi si parla di una Juventus interessata ai giocatori poco più che ventenni. Fra gli obiettivi di mercato per il centrocampo ad esempio ci sarebbero due classe 1998: si tratta di Manuel Locatelli del Sassuolo e di Houssem Aouar del Lione. Per il settore avanzato invece piacciono Erling Haaland del Borussia Dortmund e Moise Kean dell'Everton, entrambi classe 2000.