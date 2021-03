La Juventus si sta ancora "leccando le ferite" dopo l'eliminazione dalla Champions League. Dopo la gara contro il Porto, i bianconeri sono al centro di diversi dibattiti e ci si interroga sul futuro della squadra.

In queste ore, ha parlato della Juventus anche Flavio Briatore, intervenuto a Radio 24 all'interno di Tutti Convocati. Briatore si è soffermato anche su Andrea Pirlo: "Pirlo non è un gran comunicatore, non è una persona che incita, i calciatori hanno bisogno di un leader, di qualcuno che dica esattamente cosa fare e cosa non fare".

Briatore si è soffermato anche su Cristiano Ronaldo, sottolineando che - a suo avviso - senza CR7 la Juventus avrebbe dieci punti in meno.

Briatore difende Cristiano Ronaldo

Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League si sono scatenate diverse critiche e in molti se la sono presa anche con Cristiano Ronaldo. Flavio Briatore, invece, ha voluto difendere CR7: "Non mettiamo tutta la croce su di lui che ci ha risolto tante partite in campionato".

Secondo il manager Ronaldo è una risorsa per la Juventus visto che ha portato diversi punti in campionato: "Senza CR7 avremmo anche dieci punti in meno". Infine, Briatore ha parlato del carattere della squadra, sottolineando che in passato i giocatori sembravano più grintosi: "Prima c’era gente incazzata, ora non c’è più la rabbia che avevamo prima".

Per il manager la Juventus avrebbe potuto continuare ancora per qualche stagione con Massimiliano Allegri.

Briatore ha sottolineato che forse non era il caso di cambiare guida tecnica: "La Juve c'era, abbiamo voluto cambiarla. La Juve altri due o tre anni con Allegri poteva farli, era una Juve bilanciata".

La Juventus vuole voltare pagina

Adesso, la Juventus deve fare tesoro delle critiche ed invertire la rotta. Dunque, Andrea Pirlo e i suoi ragazzi dovranno rialzarsi dopo la delusione di Champions League e magari dimostrare di avere di nuovo quella rabbia, che come ha spiegato Briatore forse non c'è più.

La Juventus avrà già l'occasione di rialzarsi domenica 14 marzo, quando è in programma la gara contro il Cagliari. Per arrivare al meglio a questa sfida, oggi 12 marzo, la squadra si è allenata al JTC. Per la sfida contro il Cagliari la Juventus dovrà fare a meno di Merih Demiral, ma al suo posto ci sarà Matthijs De Ligt. L'olandese giocherà al fianco di Bonucci.

In difesa ci sarà anche il ritorno di Danilo. Mentre in attacco si ripartirà da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Anche Federico Chiesa sarà confermato tra i titolari, resta invece da capire chi giocherà in mezzo al campo. Rabiot sembra certo del posto, al suo fianco dovrebbe esserci Arthur.

Nella giornata di domani 13 marzo, la Juventus si allenerà al JTC e poi partirà per la Sardegna.