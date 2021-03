Uno dei reparti che l'Inter rinforzerà nella prossima sessione di calciomercato è sicuramente quello avanzato. I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di un giocatore che possa far rifiatare Romelu Lukaku. In questo momento, manca all'interno della rosa a disposizione di Antonio Conte un giocatore con quelle caratteristiche e per questo il club meneghino sarebbe alla ricerca di un'occasione di mercato, non potendo permettersi grandi investimenti. Alla luce di ciò starebbe tornando in auge un vecchio nome, accostato ai nerazzurri già nelle scorse sessioni di mercato: Edinson Cavani.

Inter su Edinson Cavani

Uno dei nomi che sarebbe tornato in auge in casa Inter sarebbe quello di Edinson Cavani. Il Matador è stato accostato anche nelle scorse sessioni di calciomercato ai nerazzurri, ma l'affare non è andato mai in porto. Il club meneghino sarebbe sempre alla ricerca di un vice Lukaku, in modo da poter consentire al centravanti belga di rifiatare, visto che in questo momento non ha un calciatore con caratteristiche simili all'interno della rosa.

Il club nerazzurro è alla ricerca di una soluzione low cost e, stando a quanto riportato, dal Sun, una di queste porterebbe proprio a Cavani. L'attaccante uruguaiano è in scadenza di contratto con il Manchester United e per questo motivo arriverebbe a parametro zero, non pesando sul bilancio.

Il Matador ha dovuto fare spesso i conti con problemi fisici in questa stagione e proprio per questo motivo i Red Devils, al momento, non sarebbero intenzionati a rinnovargli il contratto. Il classe 1987 fino a questo momento ha collezionato diciotto presenze in Premier League, non sempre dal primo minuto, mettendo a segno sei reti e collezionando due assist, a fronte di quattro partite giocate in Champions League senza, però, timbrare mai il cartellino.

Cavani, inoltre, avrebbe le caratteristiche ideali per far rifiatare Lukaku, ma anche giocare in tandem con il centravanti belga. La scorsa estate ha firmato un contratto annuale da 10 milioni di euro e per questo motivo il Matador potrebbe anche firmare un biennale da poco più di 4 milioni di euro a stagione.

L'alternativa a Cavani

Edinson Cavani non sarebbe l'unico nome sul taccuino dell'Inter per rinforzare l'attacco nella prossima stagione.

L'altro nome nel mirino, infatti, sarebbe quello di Sergio Aguero, anche lui in scadenza di contratto con il Manchester City e le trattative per il rinnovo si sarebbero arenate definitivamente. Il Kun in quest'annata ha dovuto fare i conti con il Covid e con diversi problemi fisici che ne hanno condizionato l'andamento. Solo otto le presenze messe insieme in Premier League, segnando un solo gol, a fronte di cinque presenze in Champions League in cui ha realizzato due reti. Il classe 1988, come Cavani, potrebbe anche accettare di decurtarsi l'attuale ingaggio, da 10 milioni di euro, spalmandolo in più stagioni.