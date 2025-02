Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Michele Criscitiello, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi non godrebbe più della fiducia totale dei massimi dirigenti del club nerazzurro. Per questo, stando alle parole di Criscitiello, alla Pinetina avrebbero già messo nel mirino Cesc Fabregas del Como.

Michele Criscitiello avverta Inzaghi: 'La società non ha più la fiducia totale e cieca nei confronti del piacentino'

"Simone Inzaghi non ha la fiducia cieca e totale della società", questo è uno dei passaggi chiave dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube da Michele Criscitiello.

Il giornalista è sceso nel dettaglio della sua analisi dicendo: "Marotta, Ausilio e Baccin hanno un ottimo rapporto con Simone Inzaghi, ma non si buttano nel fuoco per Inzaghi perché sanno che probabilmente questo ciclo va a chiudersi. Inzaghi però è intelligente e deve sapere che questa decisione non deve subirla, ma deve cavalcarla. Cosa significa? Che quest'anno deve vincere lo scudetto, che deve avvicinarsi più possibile al traguardo della finale di Champions League, ma poi se ne deve andare. Simone, l'anno scorso, con lo scudetto, con la seconda stella, doveva andare via"

Criscitiello ha precisato: "Perché doveva andare via? Perché doveva lasciare da vincente, cosa che ha fatto Spalletti a Napoli.

Perché già quando l'Inter inizia a dire "Ah, ma come bravo Fabregas" vuol dire che qualcuno sta guardando anche alla panchina. Si stanno guardando intorno perché probabilmente in questo momento l'Inter prende in esame anche l'ipotesi o la possibilità di prendere un altro allenatore. Ci sta, visto che i cicli iniziano e finiscono, ma Simone Inzaghi deve sapere che comunque nella sua sede i suoi dirigenti stanno facendo un giro sul lago.

Un giro sul lago non solo per Nico Paz ma anche per Fabregas".

Infine il giornalista ha concluso dicendo: "Poi vogliamo dire che Fabregas possa essere l'uomo giusto? Per me no, perché lo spagnolo ha delle belle idee ma non è pronto per allenare la squadra che in questo momento è la più forte in Italia, ovvero l'Inter. Fabregas deve fare un percorso e non può arrivare a fare l'allenatore della formazione nerazzurra solo perché ha una grandissima carriera da calciatore, altrimenti torniamo al punto di partenza".

Inter, i tifosi commentano le parole di Criscitiello: 'Il ciclo di Inzaghi non è ancora finito'

Le parole di Criscitiello hanno catturato l'attenzione di un nutrito numero di tifosi dell'Inter sul web: "Il ciclo Inzaghi non è assolutamente finito, anzi. Se è vero, come è vero, che l'Inter, nel prossimo mercato, puntellerà la squadra, Inzaghi rimarrà sicuramente al comando", sostiene un utente su Youtube.

Un altro aggiunge: "Finché l'Inter vince l'allenatore rimane. Quando abbiamo perso lo scudetto ma siamo arrivati in finale di Champions lo hanno confermato comunque e aggiungo, giustamente. Per me attualmente la situazione e solida".