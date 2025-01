Uno dei pilastri dell'Inter è sicuramente Alessandro Bastoni, che in questi anni è cresciuto tantissimo fino ad essere considerato uno dei migliori difensori in circolazione. Le sue caratteristiche sono uniche e hanno attirato l'attenzione di vari top club europei. Su tutti avrebbe messo gli occhi su di lui il Real Madrid, alla ricerca di un innesto di grande livello per il reparto difensivo. Chiaramente si tratta di un discorso da trattare in vista della prossima estate visto che i nerazzurri non hanno intenzione di privarsi dei propri elementi migliori a stagione in corso.

La Fiorentina avrebbe bussato alle porte della Roma in questa sessione di Calciomercato. I viola stanno valutando un rinforzo sugli esterni e il nome finito nel mirino sarebbe quello di Matìas Soulé, esterno argentino che in giallorosso non sta trovando moltissimo spazio in questa stagione.

Real Madrid su Bastoni

Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Alessandro Bastoni in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il classe 1999 è considerato uno dei migliori difensori al mondo, quasi unico per caratteristiche, avendo dei piedi quasi da trequartista. In questa stagione ha già messo insieme un gol e quattro assist in ventuno partite di campionato. All'Inter è uno dei pilastri della squadra anche all'interno dello spogliatoio e proprio per questo motivo la trattativa sarebbe tutt'altro che semplice.

I rapporti tra i due club sono ottimi ma trovare una quadra sarà tutt'altro che semplice, proprio perché già in passato i nerazzurri avevano rifiutato diverse proposte per il proprio difensore, su tutte quella del Manchester City.

L'offerta all'Inter

Il Real Madrid sembrerebbe pronto ad offrire innanzitutto all'Inter il cartellino di Nico Paz, esercitando la recompra dal Como per 10 milioni di euro.

L'argentino piace molto ai nerazzurri, che lo seguono da diverse settimane e il club spagnolo vorrebbe approfittare di ciò. Oltre all'attuale centrocampista dei lariani servirà anche un notevole conguaglio economico e il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire tra i 30 e i 40 milioni di euro. Difficile, però, che la cifra sia sufficiente visto che il club meneghino valuta Alessandro Bastoni tra gli 80 e i 90 milioni di euro.

Fiorentina su Soulé

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Matìas Soulé già per questa sessione di calciomercato anche se la Roma non vorrebbe privarsene. In caso contrario, comunque, ogni discorso sarebbe rimandato alla prossima estate. I giallorossi valutano l'argentino almeno 25 milioni di euro, cifra necessaria per non realizzare una minusvalenza dopo averlo acquistato dalla Juventus per 30 milioni la scorsa estate. I viola potrebbero offrire un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni ma, in caso contrario, se si arrivasse alla prossima estate non è da escludere un acquisto a titolo definitivo.