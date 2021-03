Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è sicuramente quello di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è cresciuto costantemente con la maglia dell'Inter nelle ultime due stagioni, trascinando i nerazzurri nella lotta scudetto e in finale di Europa League l'anno scorso. Prestazioni che non sono passate inosservate e per questo motivo su di lui avrebbe messo gli occhi soprattutto il Manchester City, in cerca di un rinforzo nel reparto avanzato. Il tecnico dei Citiziens, Pep Guardiola, lo vuole fortemente ed è pronto a sferrare l'assalto tra qualche mese.

Manchester City su Romelu Lukaku

Il Manchester City è alla ricerca di un grande rinforzo in attacco in vista della prossima sessione di calciomercato, alla luce dell'addio di Sergio Aguero, che andrà in scadenza di contratto. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal The Athletic, i Citiziens avrebbero messo gli occhi su Romelu Lukaku. Il centravanti belga sarebbe il preferito da Pep Guardiola per la sua forza fisica ma anche per la sua leadership, oltre allo spirito di sacrificio mostrato con la maglia dell'Inter in questi mesi.

L'attaccante anche in questa stagione sta trascinando i nerazzurri, così come fatto lo scorso anno, quando sono arrivati perfino in finale di Europa League. In quest'annata Big Rom ha collezionato ventiquattro presenze in campionato, mettendo a segno diciotto reti e collezionando sette assist, a fronte di quattro reti segnate in cinque partite di Champions League e due gol in tre partite di coppa Italia.

Numeri che hanno convinto il City, che oltre a Lukaku sta valutando anche la pista Erling Haaland. Da Manchester a Manchester, dunque, potrebbe essere il percorso del classe 1993, che l'Inter ha acquistato dal Manchester United nell'estate del 2019 per oltre 60 milioni di euro.

La richiesta dell'Inter

Romelu Lukaku è uno dei pilastri dell'Inter e per questo motivo i nerazzurri faranno di tutto per non lasciarlo andare la prossima estate.

Il Manchester City, però, sarebbe pronto a tentare il club meneghino a suon di milioni. La situazione societaria che sta vivendo l'Inter, però, potrebbe cambiare le cose e rendere l'attaccante non incedibile dinanzi ad una proposta fuori mercato. L'unico modo per convincere i nerazzurri sarebbe quella di mettere sul piatto una cifra vicina alle tre cifre, ai 100 milioni di euro.

Proposta che non potrebbe non essere presa in considerazione, soprattutto dopo la crisi che ha colpito il mondo del calcio negli ultimi mesi e che permetterebbe alla società nerazzurra di rinforzarsi in tutti i ruoli, oltre a trovare un degno erede di Big Rom. Ma solo un'offerta così tenterebbe l'Inter che, altrimenti, ha tutta l'intenzione di costruire il futuro sulle spalle di Lukaku.