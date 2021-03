L'Inter continua a sondare il terreno per mettere a segno un gran colpo nella prossima sessione estiva di mercato. Tante sono le alternative, ma ancora pochi i fatti concreti. La società nerazzurra deve ancora combattere con una situazione economica societaria non al meglio. Suning non riesce ancora a trovare partner convincenti per cedere una parte del club e questo porta a diverse problematiche. La società ha chiesto chiaramente di evitare acquisti onerosi e di ridurre gli stipendi ai giocatori. Nonostante questo allarmismo, sul fronte del rinnovo gli accordi sembrano essere già stati avviati verso una fumata bianca tra i giocatori e il club.

Sul fronte del mercato, invece, non è così. Negli ultimi giorni è spuntato un nuovo nome che potrebbe far gola, quello di Andrea Belotti. L'attaccante italiano non sta vivendo un inizio 2021 felice con il club granata.

Belotti, distante il rinnovo con il Torino

C'è grande preoccupazione in casa Torino in questo ultimo periodo. Oltre alla posizione in classifica che vede i granata terzultimi, c'è anche il problema della trattativa del rinnovo del contratto di Belotti.

Secondo Tuttosport la possibilità di trattenere il "Gallo" a Torino anche per altri anni è assai remota. Il giocatore, tutt'ora, non ha nemmeno un procuratore ufficiale e da parte del club granata non sarebbe stata fatta alcuna mossa decisiva per mettersi al tavolino e discutere del contratto.

Belotti ne ha uno con scadenza giugno 2022. La sua indecisione di restare a Torino per altri anni non riguarderebbe il piano economico, ma quello motivazionale: ovvero le basse ambizioni del suo club, che quest'anno rischia seriamente un'inaspettata retrocessione. Belotti è legato ai granata dal 2015 e, fino ad ora, ha sempre mostrato un grande attaccamento alla maglia, con eccellenti prestazioni in campo, che lo hanno portato a raggiungere sempre la doppia cifra nella classifica dei cannonieri della Serie A.

Adesso, a 27 anni, il giovane azzurro vorrebbe ambire a competere per qualcosa di più importante e le opportunità ci sono.

Inter e non solo a caccia di Belotti

Sulla situazione del mancato rinnovo di Belotti con il Torino, molti club italiani, e non solo, si sono affacciati alla finestra per mettere a segno un colpo importante nel prossimo mercato estivo, senza aspettare la scadenza del suo contratto il prossimo anno.

L'Inter è una delle candidate. Il "Gallo" piacerebbe molto ad Antonio Conte che, però, deve sfidare la concorrenza di altre tre pretendenti italiane: Milan, Roma e Napoli. Ma anche dall'estero arriverebbero alcuni interessamenti dall'Atletico Madrid e da diverse società inglesi.