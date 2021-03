La Juventus, in questi mesi, non avrebbe fatto passi avanti per il rinnovo di Paulo Dybala. Il club bianconero non avrebbe intenzione di aumentare la proposto fatta al giocatore la scorsa estate. Le richieste di Dybala sarebbero ritenute troppo elevate e per questo motivo non ci sarebbero novità imminenti. Dunque, la situazione sarebbe in stand - by. Stando a quanto afferma Sportmediaset, al giocatore non sarebbe piaciuta la freddezza del club e starebbe pensando di lasciare la Vecchia Signora a costo zero.

Tormentone Dybala

In questi mesi, si è spesso parlato del rinnovo di contratto tra la Juventus e Paulo Dybala, ma la situazione resterebbe molto ingarbugliata.

Infatti, il club bianconero non sembra intenzionato a fare passi avanti e in estate l'argentino potrebbe lasciare Torino. La Juventus, infatti, potrebbe prendere in seria considerazione eventuali offerte per il suo numero 10, offerte che, però, al momento non sarebbero arrivate. Perciò è possibile che la dirigenza bianconera possa cercare di inserire Dybala in qualche scambio. La Juventus potrebbe parlare con i maggiori club europei e non è da escludere per la Joya un futuro a Parigi, a Londra o a Madrid. Dunque, la situazione è abbastanza intricata e solo l'arrivo dell'estate farà maggiore chiarezza. Anche se non è da escludere che Dybala possa restare alla Juventus fino al 2022 per poi liberarsi a parametro zero. Adesso, però, Dybala dovrà concentrarsi anche sul finale di stagione e spera di poter rientrare il prima possibile in campo.

Il numero 10 juventino è ancora fermo ai box per il problema al ginocchio accusato lo scorso 10 gennaio. La sua priorità è quella di tornare a disposizione di Andrea Pirlo per provare a dare una mano alla squadra per il finale di stagione. La speranza dell'argentino è quella di tornare per il derby del 3 aprile.

La Juventus riposa

In questi giorni. Paulo Dybala sta lavorando alla Continassa per rimettersi dal problema al ginocchio, ma oggi 28 marzo, l'argentino e i suoi compagni stanno godendo del primo dei due giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo.

La Juventus riprenderà gli allenamenti martedì 30 marzo, quando sarà in programma una seduta pomeridiana. Alla ripresa, la squadra non avrà ancora a disposizione i nazionali che rientreranno solo verso la fine della settimana. Dunque, Andrea Pirlo non avrà molto tempo per preparare il derby del 3 aprile. La buona notizia per la Juventus è che a Torino sono rimasti i sudamericani e questo sta permettendo al tecnico bresciano di lavorare con un gruppo più numeroso.

Inoltre, per la gara contro il Torino, la Juventus dovrebbe ritrovare Alex Sandro.