L'Inter avrebbe cominciato a muoversi per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte, in vista della prossima stagione. Settimana prossima dovrebbe tornare in Italia anche il presidente, Steven Zhang, per sistemare la questione relativa ai pagamenti, presentare il nuovo logo e anche per cercare di discutere proprio del prossimo mercato. Uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato è quello di centrocampo, visto che si parla delle possibili cessioni di Arturo Vidal, Radja Nainggolan e di almeno uno tra Matìas Vecino e Roberto Gagliardini. In entrata uno degli obiettivi principali sarebbe sempre Rodrigo De Paul, da tempo accostato ai nerazzurri.

Inter sempre su De Paul

A giugno l'Inter sarebbe pronta a tornare su Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è stato accostato ai nerazzurri già nelle scorse sessioni di mercato ma non hanno mai potuto affondare il colpo, anche per le alte richieste dell'Udinese. I friulani, però, si sarebbero in qualche modo "rassegnati" a perdere il proprio gioiello la prossima estate. Il giocatore, infatti, ormai è pronto a fare il grande salto in un club di primissima fascia, visto che vorrebbe giocare le competizioni europee, cose che difficilmente potrà fare con la maglia bianconera.

In questa stagione il classe 1994 è stato spesso decisivo, visto che agli ordini di Luca Gotti ha collezionato 27 presenze in campionato, mettendo a segno sei reti e collezionando cinque assist.

De Paul piace molto al tecnico nerazzurro, Antonio Conte, anche per la sua duttilità. L'argentino, d'altronde, ha già dimostrato di poter giocare sia come mezzala in un centrocampo a tre, sia come trequartista o come esterno d'attacco in un potenziale 4-2-3-1. Il suo arrivo, dunque, darebbe all'allenatore salentino diverse opzioni tattiche da poter adattare anche a partita in corso.

La possibile richiesta dell'Udinese

I contatti tra Inter e Udinese per Rodrigo De Paul vanno avanti da diversi mesi e già a gennaio, se i nerazzurri non avessero avuto i noti problemi societari, ci sarebbe potuto essere l'affondo decisivo. I friulani valutano il centrocampista argentino per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, neanche troppo alta per un giocatore delle sue qualità e nel pieno della carriera.

Il club meneghino, comunque, potrebbe provare ad abbassare l'esborso economico con l'inserimento di almeno una contropartita tecnica, che potrebbe essere un centrocampista (Vecino o Gagliardini), Radu (vista la possibile partenza di Juan Musso) o Andrea Pinamonti. Tutti hanno una valutazione intorno ai 10 milioni di euro e in questo modo anche l'Inter realizzerebbe una buona plusvalenza.