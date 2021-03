La Juventus, dopo la sconfitta contro il Benevento, è al centro di diversi dibattiti sui media sportivi. In molti commentatori e opinionisti si chiedono quale sarà il futuro dei bianconeri e se ci sarà una nuova "rivoluzione" tecnica. In queste ore sui media si parla molto anche di un possibile esonero di Andrea Pirlo. La sua panchina non sarebbe più così salda: la gara contro i campani - arrivata dopo l'esclusione dalla Champions - avrebbe aperto una crisi che sembrerebbe piuttosto profonda.

Stando a quanto riporta Sport Mediaset su Andrea Pirlo aleggerebbe l'ombra di Massimiliano Allegri. La Juventus, almeno in base a quanto dichiarato nei giorni scorsi, vorrebbe portare avanti il progetto cominciato la scorsa estate, anche se i "precedenti" per il tecnico bresciano non sarebbero così confortanti.

Infatti, il club bianconero, nel 2019 e nel 2020, davanti ai microfoni, aveva "confermato" rispettivamente sia Allegri che Sarri, ma poi alla fine entrambi sono stati esonerati. Anche per questo motivo, non sarebbe da escludere un nuovo cambio.

La Juventus ripenserebbe ad Allegri

Due anni fa, la Juventus aveva esonerato Massimiliano Allegri per cercare di iniziare un nuovo progetto che passasse più che altro dal bel gioco. Ma l'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera è durata poco, visto che l'allenatore ex Chelsea non era riuscito a portare una nuova filosofia di gioco. Inoltre, l'allenatore valdarnese non era riuscito ad instaurare un buon feeling con la squadra.

Per questo motivo, la Juventus nello scorso agosto aveva scelto di cambiare ancora e di scommettere su Andrea Pirlo.

Ma anche in questo caso sono sorti alcuni problemi e la punta dell'iceberg è stata la soffitta contro il Benevento.

Il destino di Pirlo, però, non pare del tutto segnato: l'allenatore dovrebbe avere ancora la possibilità di cambiare le cose per salvare la sua panchina. Per il tecnico bresciano potrebbero essere decisive le sfide contro il Torino del 3 aprile e quella contro il Napoli del 7 aprile.

Se in queste due partite si vedrà un cambio di passo, allora la Juventus potrebbe andare avanti con Pirlo altrimenti si potrebbe profilare un nuovo cambio di guida tecnica.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, come eventuale nuovo allenatore, la Juventus starebbe ripensando a Massimiliano Allegri. I bianconeri sarebbero pronti a tornare sui passi percorsi nella primavera del 2019 e potrebbero affidarsi a un allenatore che sulla panchina della Vecchia Signora ha vinto cinque scudetti su cinque.

Insomma, non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se la Juventus riproporrà un Allegri 2.0 oppure no.

Insomma, a quanto pare Andrea Pirlo, nelle prossime settimane, sarà sotto esame e dovrà invertire la rotta. Il tecnico bresciano, però, non avrà molto tempo per preparare il derby del 3 aprile, visto che nei prossimi giorni non avrà a disposizione ben 12 giocatori impegnati con le rispettive nazionali.