La Juventus, in queste settimane, è già al lavoro per cercare nuovi rinforzi per la prossima stagione. Infatti, Fabio Paratici starebbe cercando dei nuovi talenti da inserire in rosa. Il nome nuovo accostato ai bianconeri sarebbe quello del sudcoreano Kang-In Lee. Il giocatore attualmente milita nel Valencia e può ricoprire più ruoli.

Kang-In Lee può giocare come trequartista o come seconda punta, ma è in grado anche di agire come esterno d'attacco.

La Juventus è sempre attenta ai giovani talenti e questo giocatore, classe 2001, potrebbe essere un'ottima occasione di mercato.

La Juventus cerca nuovi profili

La Juventus è sempre alla ricerca di nuovi talenti e il nome nuovo per l'attacco bianconero sarebbe quello del giocatore del Valencia Kang-In Lee. Il ragazzo classe 2001 non sembra intenzionato a rinnovare con gli spagnoli. Dunque, il Valencia sarebbe disposto a inserirlo in scambi last minute. Inoltre, i rapporti tra il club spagnolo e la Juventus sono ottimi.

Intanto, per quanto riguarda l'attacco bianconero, bisogna tenere sotto controllo la situazione di Paulo Dybala. L'argentino non sta rinnovando e la Juventus non sembra intenzionata ad accontentare le sue richieste, che sarebbero ritenute troppo elevate. Per il futuro di Dybala è ancora tutto possibile visto che la scadenza del suo contratto è fissata per il 2022.

Gli scenari possibili sarebbero tre: la prima opzione sarebbe quella che l'argentino accetti la proposta della Juventus e arrivi così al rinnovo. La seconda ipotesi è che il club bianconero valuti le offerte che arriveranno in estate per il suo numero 10, mentre la terza e ultima possibilità è la separazione a parametro zero nell'estate del 2022.

Intanto la squadra bianconera lavora alla Continassa

Mentre Fabio Paratici sonda il mercato, Andrea Pirlo è al lavoro alla Continassa per dare una senso al finale di stagione. Il tecnico della Juventus dovrà risolvere i problemi visti nelle ultime settimane.

Per il finale di stagione, Pirlo spera di ritrovare Dybala. L'argentino è ancora alle prese con il problema al ginocchio e il suo rientro per il derby del 3 aprile non è così scontato.

Solo nei prossimi giorni si capirà qualcosa in più. La cosa positiva per Pirlo è che i vari giocatori sudamericani sono rimasti a Torino e stanno lavorando in vista della ripresa del campionato. Gli altri nazionali, invece, rientreranno solo a ridosso del derby del prossimo weekend.