L'Inter inizia già a pensare al mercato in vista della prossima stagione: mister Antonio Conte vuole una squadra competitiva per essere competitivo anche in Europa, dopo le delusioni in Champions degli ultimi anni.

La dirigenza vorrebbe accontentare le richieste del tecnico, che chiede dei rinforzi non solo sulla fascia sinistra, giudicata troppo debole e non ben rifornita, ma anche in attacco. La coppia Lukaku-Lautaro è certamente consolidata, ma servirebbe un innesto che possa essere utile a partita in corso e anche per far riposare il belga.

Un nome di mercato che nelle ultime ore è stato accostato ai nerazzurri è quello di Luis Muriel.

Il colombiano dell'Atalanta piace molto ad Antonio Conte, ma portarlo a Milano potrebbe non essere semplice.

L'Inter penserebbe Muriel come quarto attaccante

A fronte delle innumerevoli competizioni, Conte vuole rinforzare la sua rosa e in particolare il reparto offensivo. Oltre a Lukaku e Lautaro, il tecnico leccese ha a disposizione Sanchez, che ha un contratto fino al 2023. Quindi Muriel andrebbe a ricoprire il ruolo di quarto attaccante che, in questa stagione, è occupato da Pinamonti, il quale pare destinato a partire.

Il colombiano sarebbe la pedina perfetta: finora in questa stagione ha collezionato 20 gol con i bergamaschi, di cui 16 in campionato. Numeri da vero titolare: la maggior parte dei goal realizzati sono arrivati dalla panchina.

Muriel può essere sfruttato anche come un jolly: può giocare indifferentemente da prima o seconda punta. Il giocatore è cresciuto molto sul piano tattico da quanto gioca agli ordini di mister Gasperini. Strapparlo alla squadra bergamasca però non sarà facile per i milanese, nonostante i buoni rapporti fra Zhang e Percassi.

Inter-Muriel: l'Atalanta chiede 25-30 milioni

Non sarà facile per l'Inter acquistare un giocatore del calibro di Muriel. La società nerazzurra sta vivendo un momento molto delicato sul piano finanziario. Suning cerca partner a cui vendere il club e ha esplicitamente richiesto di non investire in acquisti troppo onerosi.

La società atalantina per lasciare libero Muriel vorrebbe circa 25-30 milioni.

Il giocatore ha un contratto con la società bergamasca fino al 2023 e percepisce a 1,8 milioni a stagione. Per affrontare una simile spesa, saranno necessarie alcune cessioni definitive. Una su tutti è quella di Joao Mario, il quale attualmente gioca in prestito allo Sporting Lisbona (che vorrebbe riscattarlo), ma potrebbero partire anche Radja Nainngolan e Matias Vecino.