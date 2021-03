In questi giorni si parla molto del futuro della Juventus. L'attenzione è puntata soprattutto sugli acquisti e le cessioni che la società farà nella prossima sessione di mercato. Ma nelle ultime ore, si parla anche di un nuovo eventuale inserimento nei quadri dirigenziali. Infatti, stando a quanto afferma Sportmediaset, la Juventus starebbe pensando di inserire in società Marcello Lippi. L'ex tecnico, in bianconero, potrebbe ricoprire il ruolo di direttore dell'area tecnica. Lippi agirebbe all'interno della Juventus come figura di riferimento per Fabio Paratici e Pavel Nedved.

Lippi potrebbe tornare in bianconero

Marcello Lippi è stato uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus. Il tecnico toscano, in bianconero, ha vinto tutto e i tifosi juventini sono molto legati a lui. Il popolo della Juventus potrebbe riabbracciare Lippi anche se in un altro ruolo. Infatti, Andrea Agnelli starebbe pensando di affidare all'ex tecnico un ruolo dirigenziale. Lippi potrebbe ricoprire un ruolo di grande responsabilità e in più potrebbe fare da consigliere per Andrea Pirlo. Infatti, a meno di clamorosi colpi di scena e di un tracollo nel finale di stagione, il tecnico bresciano sarà confermato sulla panchina della Juventus anche per la prossima annata. Dunque, Lippi potrebbe fare da chioccia a Pirlo e in più sarebbe una figura di riferimento per Nedved e Paratici in chiave mercato.

Adesso non resta che attendere di capire se davvero Andrea Agnelli deciderà di rinforzare l'asset societario oppure no.

Intanto Pirlo pensa al campo

Mentre, la società pensa alle mosse future, la squadra pensa al campo e al prossimo impegno contro il Torino. La Juventus, sabato 3 aprile tornerà in campo e non avrà un impegno banale.

Infatti, i bianconeri riprenderanno il loro cammino in campionato dal derby della Mole. Per questa partita, Andrea Pirlo non potrà contare su Merih Demiral. Il numero 28 juventino, contro il Benevento, era assente per infortunio, ma ha comunque risposto alla chiamata della sua nazionale. In questi gironi lontano da Torino, però, Demiral ha contratto il Covid - 19.

Adesso la Juventus starebbe già organizzando il rientro in Italia del suo numero 28. Dunque, per il derby le scelte in difesa sembrano scontate e puro si affiderà ancora de Ligt e Bonucci. Mentre Chiellini, rientrato in anticipo dagli impegni con l'Italia, dovrebbe partire dalla panchina. Per il derby, però, la Juventus ritroverà Juan Cuadrado e Alex Sandro ed entrambi saranno titolari. Inoltre, Paulo Dybala ha ripreso ad allenarsi in gruppo e potrebbe tornare nell'elenco dei convocati per la partita contro il Torino.