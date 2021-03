Questo non è un periodo facile per Paulo Dybala. Infatti, l'attaccante della Juventus è fermo ai box da circa due mesi e in più il suo futuro a Torino non sembra così scontato. A tutto questo si aggiungono alcune voci provenienti dall'Argentina che parlano di una presunta infedeltà da parte di Paulo Dybala nei confronti della fidanzata Oriana Sabatini. Questi rumor sono iniziati a circolare sui social e sono diventati virali. Infatti, su Instagram è circolato una storia in cui una segnalazione anonima riferiva di un Dybala che mangiava con una ragazza quando era già fidanzato con Oriana Sabatini.

La fonte che riporta la notizia non sarebbe autorevole, ma la gente avrebbe iniziato dare peso a questa segnalazione scatenando così diversi rumor. La coppia, al momento, non ha rilasciato nessun commento in merito alla vicenda.

Dybala pensa al rientro

Paulo Dybala è sempre sulle prima pagine di tutti i giornali sportivi visto che, al momento, non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juventus. Ma nelle ultime ore, soprattutto in Argentina, il numero 10 juventino è anche al centro di alcune voci di Gossip. In Sudamerica si parla di una sua presunta infedeltà alla fidanzata Oriana Sabatini. In molti sui social hanno ricordato che Dybala sarebbe già stato infedele alla sua precedente compagna. In ogni caso, queste sarebbero solo delle voci e non resta che attendere di capire se arriverà una smentita ufficiale da parte della coppia.

Al momento, però, Oriana Sabatini è concentrata sul lancio del suo nuovo singolo, mentre Paulo Dybala pensare al suo rientro in campo. La speranza del giocatore della Juventus è quella di tornare per il derby del 3 aprile.

Dybala vuole riprendersi la Juventus

Le voci in arrivo dall'Argentina non devono destabilizzare Paulo Dybala che deve pensare al suo finale di stagione.

Questa annata per lui è stata molto travagliata visti i tanti problemi fisici. Dybala è fermo ai box dal 10 gennaio scorso e adesso il suo obiettivo è rientrare il prima possibile per provare a convincere la Juventus a puntare ancora su di lui. Infatti, al momento non è stato trovato un accordo sul rinnovo di contratto e una sua permanenza in bianconero è a rischio.

Oggi 30 marzo, Paulo Dybala sarà alla Continassa per allenarsi insieme ai suoi compagni in vista del derby. Andrea Pirlo non potrà contare ancora su molti dei suoi nazionali che rientreranno solo a partire da giovedì 1 aprile. L'allenatore della Juventus entrerà nei dettagli del derby solo a poche ore dalla partita. La buona notizia è che almeno Pirlo può contare sui sudamericani che non sono stati convocati dalle rispettive selezioni.